Аким Павлодарской области предложил перенести Наурыз
19 февраля 2017, 19:08
Идею переноса празднования Наурыза на апрель озвучил аким Павлодарской области Булат Бакауов.
Глава Павлодарской области Булат Бакауов предложил отпраздновать праздник весеннего равноденствия Наурыз не 22 марта, а в апреле.
"На встрече с представителями интеллигенции в конце прошлого года я внес предложение по проведению этого праздника на должном уровне в апреле, так как 22 марта в нашем регионе — все еще зимняя погода, — сказал Булат Бакауов на отчетной встрече с населением. Я считаю, когда наступит апрель, до конца месяца мы подберем место и вместе отметим этот праздник".
Глава региона подчеркнул, "пока это просто предложение".
"Если общественность отнесется к этому положительно, мы будем работать в этом направлении", — добавил аким.
В социальных сетях тут же началось активное обсуждение предложения Бакауова. Большинство пользователей высказались против, считая, что нельзя переносить праздники, но есть и сторонники идеи главы региона.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко.
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