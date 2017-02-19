Аким Павлодарской области предложил перенести Наурыз

Глава Павлодарской области Булат Бакауов предложил отпраздновать праздник весеннего равноденствия Наурыз не 22 марта, а в апреле.





"На встрече с представителями интеллигенции в конце прошлого года я внес предложение по проведению этого праздника на должном уровне в апреле, так как 22 марта в нашем регионе — все еще зимняя погода, — сказал Булат Бакауов на отчетной встрече с населением. Я считаю, когда наступит апрель, до конца месяца мы подберем место и вместе отметим этот праздник".





Глава региона подчеркнул, "пока это просто предложение".





"Если общественность отнесется к этому положительно, мы будем работать в этом направлении", — добавил аким.





В социальных сетях тут же началось активное обсуждение предложения Бакауова. Большинство пользователей высказались против, считая, что нельзя переносить праздники, но есть и сторонники идеи главы региона.







