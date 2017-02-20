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Алматинцам запретят ездить в горы на своих машинах

20 февраля 2017, 14:48

Власти Алматы вновь заговорили о запрете на выезд автомобилей в горы, ссылаясь на ситуацию с Шымбулаком, куда год назад закрыли доступ для личного автотранспорта.


Аким южной столицы Бауыржан Байбек рассказал, что после ограничения въезда в Малоалматинское ущелье в районе горнолыжного курорта стало намного больше пешеходов.

Не исключено, что следующей закрытой зоной станет район Большого Алматинского озера, об ограничении проезда к озеру ради экологии говорилось ещё в марте 2016 года, сообщает kolesa.kz.

— Мы постепенно на все склоны будем ограничивать въезд транспорта. К сожалению, так сложилось — дашь возможность людям, они и на второй этаж дома заедут, мусор будут на машине вывозить. Надо отойти от этой практики, перестраивать культуру горожан, — заявил Б. Байбек на отчётной встрече с населением.

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