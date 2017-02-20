Алматинцам запретят ездить в горы на своих машинах

Власти Алматы вновь заговорили о запрете на выезд автомобилей в горы, ссылаясь на ситуацию с Шымбулаком, куда год назад закрыли доступ для личного автотранспорта.

Аким южной столицы Бауыржан Байбек рассказал, что после ограничения въезда в Малоалматинское ущелье в районе горнолыжного курорта стало намного больше пешеходов.





Не исключено, что следующей закрытой зоной станет район Большого Алматинского озера, об ограничении проезда к озеру ради экологии говорилось ещё в марте 2016 года, сообщает kolesa.kz



