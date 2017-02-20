В медальном зачете второго дня Азиады-2017 сборная Казахстана заняла четвертое место

VIII зимние Азиатские игры в японском Саппоро пройдут с 19 по 26 февраля.

По итогам второго соревновательного дня зимних Азиатских игр-2017 сборная Казахстана пополнила свою копилку первой медалью, сообщает Zakon.kz





Сегодня, в женской спринтерской гонке классическим стилем серебряную медаль завоевала лыжница Елена Коломина.





Женская сборная по хоккею со счетом 3:8, уступила победу сборной Китая. Завтра наши хоккеистки встретятся с командой Южной Кореи.





Порадовал успех обеих команд по керлингу, которые добыли победу в противостоянии с командой Катара. Следующая встреча состоится завтра, казахстанцы встретятся с командами из Южной Кореи.





Отечественный конькобежец Роман Креч остановился в шаге от медали на дистанции 500 метров. На дистанции 5000 метров Дмитрий Бабенко показал пятый пятое время. Аналогичный результат показал и шорт-трекер Еркебулан Шамуханов на дистанции 1500 метров.





В медальном зачете лидирует сборная Южной Кореи, по итогам двух соревновательных дней они завоевали 14 медалей (6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых). На втором месте расположилась сборная Японии, в активе спортсменом из страны Восходящего солнца 12 наград (3 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых), замыкает тройку сборная Китая с 9 медалями. Отечественные спортсмены с единственным «серебром» расположились на четвертой позиции.



