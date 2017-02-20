Мирный воин: история безрукого бойца ММА
20 февраля 2017, 16:33
Глядя на Диму Шпилевого, понимаешь, какие чудеса может творить любовь к жизни.
На первый взгляд, обычный молодой человек с широкой улыбкой, беззаботно глядящий на мир. Однако за видимой беззаботностью скрываются страшные воспоминания и долгие годы возвращения к жизни: маленький мальчик после детской шалости остался без руки и покалечил ноги
"Пессимизм – это настроение, оптимизм – воля" – это как раз про Диму. Впервые я его встретила в спортивном зале, где шел чемпионат Астаны по MMA. Он скромно стоял рядом со мной, облокотившись о стену, и наблюдал, как его одноклубники бой за боем борются за золотую награду.
Общий интерес к происходящему перешел в непринужденный разговор о спорте и людях в нем. Дима необычный спортсмен, он особенный человек, который поражает своим жизнелюбием, и мотивирует тех, кто перестает верить с собственные силы. Сейчас 26-летний Дмитрий легко делится тем, что ему пришлось пройти, пишет Спутник.
– Расскажешь, как так произошло, что ты остался без руки?
– В 12 лет со мной произошел несчастный случай. Это была детская забава: мы играли и меня ударило электрическим током. После мне ампутировали правую руку и пострадали обе ноги. Несколько лет я проходил реабилитацию – только через два года сделал первые шаги по коридору медицинского центра в Германии. Вы даже представить себе не можете, что я тогда испытал. Это, наверное, было самым большим достижением в моей жизни.
– Многие не выдерживают таких испытаний…
– Жизнь продолжается, она не остановилась. Понятно, что кто-то ломается, начинает употреблять наркотики, "лезть в бутылку", искать какую-то правду, но это не про меня. Я не люблю это. Я начал заниматься спортом. Еще в школе мне предоставили возможность ходить в тренажерный зал, это было моим первым шагом.
– Спорт — это некая отдушина или вызов себе?
– До этой травмы я всегда был в спорте и всегда был в школе результативным парнем. Как и все пацаны, я занимался футболом. Потом занимался хоккеем, играл в баскетбол, но из-за моего плохого поведения меня выгоняли. После травмы и реабилитации я принял решение, что спортом однозначно нужно заниматься, нужно было укреплять не только суставы, мышцы, но и силу воли. На протяжении двух-трех лет я занимался только в тренажерном зале. Конечно, это было нелегко. Но я себя заставлял. Потом мне захотелось попробовать себя в чем-то более серьезном. Я начал задумываться, куда мне пойти и чем заниматься.
– Почему ты выбрал именно MMA?
– Как-то я услышал про зал, куда ходили многие мои знакомые ребята. Я поговорил с ними и мы пришли в зал, где я познакомился со старшим тренером Астаны по MMA Сергеем Веселовым, который поддержал мое желание тренироваться. Сейчас мы шутя называем себя "VeselovTeam". Это наша команда и наша семья. Я даже подумать не мог, что там такая домашняя атмосфера. Знаете, как будто приходишь к себе домой, наливаешь чашку чая и сидишь в любимом кресле. Такая же обстановка и там. Там нет чужих, все свои, кто ходит регулярно.
Ведь в спорте нужно быть стабильным и постоянным. Уже несколько ребят из этого зала стали мастерами спорта по MMA: Баглан Телибаев, Махир Алиев и Нурлан Карабалин. Возможно, и я стану. В общем, я нашел себя в этом зале, в нем есть дух и характер. Да, порой там жестко и тяжело, но жалеть себя нельзя, иначе ничего не добьешься в жизни.
– Дима, я обратила внимание, что на тебя заглядывается очень много девушек. Как стало известно, и в школе ты пользовался популярностью у противоположного пола. Как сейчас складываются твои отношения в личной жизни?
– Если честно, у меня никогда не было проблем с противоположным полом. Я был в долгих отношениях. Мое положение ничего не меняло, был человек, который меня принимал таким, какой я есть. Я умею красиво ухаживать и произвести хорошее впечатление. Но не раскрываю все карты на первом свидании. В мужчине тоже должна быть загадка (смеется). Если серьезно, ведь второго свидания может и не быть. Зачем всем раскрывать душу? Если все же пробежала искра, то уже расскажу, да и человек сам увидит. Как ни крути, есть такие люди, которым все равно на внешность. А бывают и такие, которые полностью зависят от чужого мнения. На данный момент я часто сталкиваюсь с тем, что люди судят по внешности.
Раньше у меня были комплексы, особенно в школьные годы, я пытался скрыть. А сейчас понимаю, что все проблемы в голове. Я смог принять себя таким, какой я есть. И окружающим говорю прямо и предоставляю право выбора. Когда я говорю людям о том, что у меня нет руки, и порой делаю это с усмешкой, они думают, что я шучу. На самом деле, я всегда говорю людям правду. Меня этому научила мама. Вы же знаете, что внешность бывает обманчива. Да, возможно, у меня есть физические недостатки, но духом я силен. Это важнее.
– Дима, говорят, что Всевышний, забирая одно, дает что-то другое. Кого-то наделяет талантом, который ранее не был раскрыт, кому-то удачей воздается. А тебе что дал взамен руки Всевышний?
– Я много думал об этом. Я рос хулиганом, мог причинить боль другому человеку. И в школе с поведением были проблемы. Спустя годы, проанализировав свое не самое образцовое прошлое, я признаюсь в этом. Не знаю, кем бы я стал. Я воспринимаю данную ситуацию не как утрату, а как шанс, данный мне Богом, – вовремя осознать свои ошибки и выбрать иной путь. Я благодарен Ему за это. Сейчас я чувствую себя сильным. Не просто физически, но и духовно. Я не могу сделать никому сейчас больно, потому что очень много боли в жизни перенес сам, физической и эмоциональной. Пройдя через все это, я больше не хочу причинять никому страдания. Хочу посвятить себя созиданию.
Беседа с Димой – одна из тех, что заставляет задуматься о жизни. Пройдя тяжелое жизненное испытание, он выиграл главный бой — бой с самим собой. Также, как и любой другой человек, Дима мечтает о семье и куче ребятишек, зовущих его папой. Но о главной своей мечте решительный боец Дмитрий Шпилевой рассказал не сразу.
После долгой паузы он тихо произнес, что заветная мечта всей его жизни – снова иметь правую руку. Сегодня возможности медицины и высокие технологии позволяют создать не только биопротез, но и провести успешные трансплантации конечностей. О какой сумме идет речь, Дима не говорит. Но верит, что однажды его мечта воплотится в реальность.
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