Мирный воин: история безрукого бойца ММА

– Как-то я услышал про зал, куда ходили многие мои знакомые ребята. Я поговорил с ними и мы пришли в зал, где я познакомился со старшим тренером Астаны по MMA Сергеем Веселовым, который поддержал мое желание тренироваться. Сейчас мы шутя называем себя "VeselovTeam". Это наша команда и наша семья. Я даже подумать не мог, что там такая домашняя атмосфера. Знаете, как будто приходишь к себе домой, наливаешь чашку чая и сидишь в любимом кресле. Такая же обстановка и там. Там нет чужих, все свои, кто ходит регулярно.

Ведь в спорте нужно быть стабильным и постоянным. Уже несколько ребят из этого зала стали мастерами спорта по MMA: Баглан Телибаев, Махир Алиев и Нурлан Карабалин. Возможно, и я стану. В общем, я нашел себя в этом зале, в нем есть дух и характер. Да, порой там жестко и тяжело, но жалеть себя нельзя, иначе ничего не добьешься в жизни.





– Дима, я обратила внимание, что на тебя заглядывается очень много девушек. Как стало известно, и в школе ты пользовался популярностью у противоположного пола. Как сейчас складываются твои отношения в личной жизни?





– Если честно, у меня никогда не было проблем с противоположным полом. Я был в долгих отношениях. Мое положение ничего не меняло, был человек, который меня принимал таким, какой я есть. Я умею красиво ухаживать и произвести хорошее впечатление. Но не раскрываю все карты на первом свидании. В мужчине тоже должна быть загадка (смеется). Если серьезно, ведь второго свидания может и не быть. Зачем всем раскрывать душу? Если все же пробежала искра, то уже расскажу, да и человек сам увидит. Как ни крути, есть такие люди, которым все равно на внешность. А бывают и такие, которые полностью зависят от чужого мнения. На данный момент я часто сталкиваюсь с тем, что люди судят по внешности.



