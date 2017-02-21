Чем известен скончавшийся постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

20 февраля постпред РФ при ООН скончался в Нью-Йорке на 65 году жизни.

20 февраля постпред РФ при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке на 65 году жизни. 21 февраля 2017 г. Чуркину исполнилось бы 65 лет.

Виталий Иванович Чуркин родился 21 февраля 1952 г. в Москве в семье авиационного инженера-конструктора.

В 1974 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне - МГИМО МИД России).

Кандидат исторических наук. В 1980 г. в Дипломатической академии МИД СССР защитил диссертацию на тему "Китай и Япония во внешнеполитической стратегии США, 1969-1980".

В детстве снимался в эпизодических ролях в трех художественных кинофильмах, два из которых были посвящены биографии Владимира Ленина (Ульянова): "Синяя тетрадь" (1963; реж. Лев Кулиджанов), "Ноль три" (1964; реж. Игорь Ельцов), "Сердце матери" (1965; реж. Марк Донской).

С 1974 г. по 1979 г. работал референтом, старшим референтом в отделе переводов МИД СССР, был переводчиком на переговорах об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2 в Женеве.

В 1979-1982 гг. - третий, второй, первый секретарь отдела США МИД СССР.

В 1982-1987 гг. - второй, затем первый секретарь посольства СССР в США (Вашингтон).

С 1987 по 1989 гг. - референт Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.

В 1989-1990 гг. - пресс-секретарь министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе.

В 1990-1991 гг. - начальник Управления информации МИД СССР, в 1991 г. - член коллегии МИД СССР.

С 1991 по 1992 гг. - начальник Управления информации Министерства внешних сношений СССР, затем МИД России.

В 1992 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Чили.

С июня 1992 г. по октябрь 1994 г. - заместитель министра иностранных дел РФ Андрея Козырева. Являлся специальным представителем президента РФ на мирных переговорах по Югославии, в частности, вел переговоры между участниками боснийского конфликта и западными странами.

В 1994-1998 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Бельгии и представитель России в НАТО.

С 26 августа 1998 г. по 5 июня 2003 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Канаде.

В 2003-2006 гг. - посол по особым поручениям МИД РФ, являлся председателем Комитета старших должностных лиц международной межправительственной организации Арктический совет.

С 8 апреля 2006 г. - постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке, представитель РФ в Совете Безопасности ООН.

Чрезвычайный и Полномочный Посол (1990).

Награжден орденами Почета (2009), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012). Отмечен благодарностью президента РФ (1994).

У Виталия Чуркина осталась жена и двое детей. Супруга Ирина окончила Институт иностранных языков им. Мориса Тореза, по образованию - переводчик с французского. Дочь Анастасия - выпускница МГИМО МИД России, корреспондент российского телеканала RT. Сын Максим также окончил МГИМО МИД России.

Источник - ТАСС

Фото Валерий Шарифулин/ТАСС