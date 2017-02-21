Крупные предприятия Актюбинской области обязались наращивать производство в 2017 г.

Аким области Бердыбек Сапарбаев принял участие в отчетном совещании об исполнении производственной программы и коллективного договора за 2016 год ТОО «АРБЗ» и ТОО «Казахойл-Актобе».

Крупные и средние предприятия региона продолжают проводить отчетные встречи перед работниками о выполнении заключенных меморандумов и договоров с участием руководства области и профсоюзов. Накануне еще два крупных предприятия обязались не сокращать рабочие места и зарплаты, подписав трехсторонние меморандумы. Аким области Бердыбек Сапарбаев принял участие в отчетном совещании об исполнении производственной программы и коллективного договора за 2016 год ТОО «АРБЗ» и ТОО «Казахойл-Актобе», передает пресс-служба акима области.





Основное направление деятельности ТОО «АРБЗ» - производство рельс для высокоскоростных железнодорожных магистралей и высококачественной продукции, отвечающей мировым стандартам. Проектная мощность завода – 430 тысяч тонн готовой продукции, в том числе 200 тысяч тонн рельс и 230 тысяч тонн фасонного проката. По итогам 2016 года было выпущено продукции на 76 миллиардов тенге. Предприятие способно полностью удовлетворить потребность казахстанского рынка и осуществлять экспортные поставки. Среднесписочная численность персонала - 777 человек.





- Одной из первостепенных задач является выполнение поручений Президента по обеспечению роста экономики страны. Наши основные экономические показатели 2016 года, несмотря на кризис, выше, чем в 2015 году. Президент ставит перед нами задачу с учетом потенциала нашей области увеличить долю экономического вклада региона в ВВП страны. К сожалению, с 2012 года наблюдалось снижение по данному показателю. По итогам прошлого года есть рост объема валового регионального продукта, мы должны и дальше работать над этим. В целом, для выполнения задач, поставленных Главой государства, мы должны принимать все необходимые меры, использовать все резервы, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев, поручив принять все меры по сохранению рабочих мест и заработной платы работников.









Аким области также поручил принять меры по исполнению поручения Главы государства по развитию «пояса малых и средних производств», что будет способствовать как развитию МСБ, так и увеличению доли местного содержания в товарах, работах и услугах крупных предприятий.





Для дальнейших согласованных действий и взаимопонимания на региональном уровне в вопросах регулирования трудовых отношений, обеспечения социальных гарантий для работников был подписан меморандум между акиматом области, руководством предприятия и территориальным объединением профсоюзов.





ТОО «Казахойл Актобе» - вторая по объему добычи компания нефтедобывающего сектора региона, имеющая репутацию одного из лидеров в области нефтедобычи, социальной и корпоративной ответственности. Среднесписочная численность персонала составляет 567 человек. Руководство предприятия заверило акима области, что сокращений заработной платы и рабочих мест на предприятии не будет.





- Объем добычи нефти и газа не должен снижаться по сравнению с прошлым годом. Поэтому я прошу вас искать внутренние резервы, сделать все для того, чтобы производство наращивалось, сохранялись и увеличивались рабочие места, поднималась заработная плата работников, - дал поручение аким области, говоря о необходимости увеличения объемов производства.





С учетом приоритетов, обозначенных в недавнем Послании Главы государства, Бердыбек Сапарбаев дал руководству двух предприятий конкретные поручения по дальнейшему наращиванию объемов производства, внедрению инноваций, подготовке высококвалифицированных специалистов, увеличению казахстанского содержания в товарах, работах и услугах компаний, по вопросам социальной ответственности бизнеса, участию в реализации проектов ГЧП.





Бердыбек Сапарбаев также потребовал обеспечить неукоснительное исполнение мероприятий подписанных меморандумов.



