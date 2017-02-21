В составе правления КТЖ произошли изменения

В составе правления АО НК «Қазақстан Темiр Жолы» произошли изменения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Как отмечено в сообщении, Арман Султанов избран на должность вице-президента компании по развитию вместо исключенного Еркина Жуманбаева. Данное решение было принято 9 февраля.

Кроме того, обязанности вице-президента по координации операционной деятельности возложены на Санжара Елюбаева.

Республиканское государственное предприятие «Қазақстан темiр жолы» создано постановлением Правительства РК от 31 января 1997 года № 129 «О реорганизации предприятий железных дорог Республики Казахстан» путем слияния республиканских государственных предприятий: Управления Алматинской железной дороги, Управления Целинной железной дороги и Управления Западно-Казахстанской железной дороги. Целью слияния являлись оптимизация структуры управления перевозочным процессом и ликвидация излишних звеньев, финансово-экономическое оздоровление железнодорожной отрасли.

В настоящее время АО «НК «ҚТЖ» имеет холдинговую структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе. Единственным акционером АО «НК «ҚТЖ» является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».