Знаменитый хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства. 45-летний бывший игрок сборной России и ряда клубов Национальной хоккейной лиги, впрочем, отказался обсуждать с журналистами это событие в своей жизни, сообщает сообщает vesti.ru





"Я не уверен, что я буду с вами это обсуждать", — цитирует слова Буре РИА Новости со ссылкой на Russia Today. Карьеру игрока Павел, один из членов многочисленной спортивной династии Буре, начал в 1987 году в составе московского ЦСКА. В 1991 году он уехал за океан и до 2003 года играл в клубах НХЛ.





Павел Буре стал первым российским хоккеистом, чей номер был выведен из обращения клубом североамериканской лиги "Ванкувер Кэнакс". Он также является членом Зала славы Международной федерации хоккея и Зала славу НХЛ. В январе 2017 года был включен в престижный список 100 лучших игроков НХЛ.



