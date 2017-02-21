Правительство РК утвердило положение об особом статусе высших учебных заведений
21 февраля 2017, 14:19
Особый статус – это особый режим функционирования организации образования, предоставляющий право самостоятельного определения содержания образования, организации научной и образовательной деятельности.
Постановлением Правительства Казахстана от 14 февраля 2017 года утверждено Положение об особом статусе высших учебных заведений, сообщает Zakon.kz.
Указывается, что особый статус высшего учебного заведения – это особый режим функционирования организации образования, предоставляющий право самостоятельного определения содержания образования, организации научной и образовательной деятельности, предусмотренный законодательством республики.
Ректоры высших учебных заведений, имеющих особый статус, назначаются и освобождаются от должности в установленном законодательством порядке.
Высшее учебное заведение, имеющее особый статус, самостоятельно:
- разрабатывает и реализовывает программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры;
- определяет правила текущей, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования;
- устанавливает соотношение обучающихся к профессорско-преподавательскому составу в пределах норм, установленных в пункте 8 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»;
- устанавливает квалификационные характеристики должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц;
- утверждает форму договора оказания образовательных услуг;
- осуществляет образовательную деятельность на основе самостоятельно разработанных норм учебной нагрузки, форм и размеров оплаты труда;
- определяет порядок приема в высшее учебное заведение;
- выдает документы об образовании собственного образца;
- определяет структуру и штаты.
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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