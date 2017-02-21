Общественный совет при ЕНПФ просит разъяснить выделение 50 млрд. тенге

На поддержку и субсидирование железнодорожного машиностроения в 2017 году из ЕНПФ выделят 50 млрд. тенге.

Общественный совет при ЕНПФ обратился в Национальный Банк РК и к председателю Единого накопительного пенсионного фонда с просьбой разъяснить заявление о выделении 50 млрд. тенге на новые правительственные проекты из пенсионного фонда, сообщает Zakon.kz





Напомним , 20 февраля в ходе расширенного заседания министерства по инвестициям и развитию в Астане вице-министр Альберт Рау рассказал, что на поддержку и субсидирование железнодорожного машиностроения в 2017 году из ЕНПФ выделят 50 млрд. тенге.





«По железнодорожному машиностроению здесь тренд хороший, - сказал он. - То, что планируется выделение 50 млрд. тг. из ЕНПФ на субсидирование ставки. Деньги уже предусмотрены» - порадовался вице-министр и добавил: «3 тысячи вагонов это хорошая загрузка наших предприятий в жд машиностроении, а также решение проблемы нехватки дефицита вагонов для транспортировки наших грузов, а также по договору с КТЖ локомотивостроительные заводы также планируют увеличение объемов производства».





Ниже приводим запрос общественного совета при ЕНПФ полностью.





«В связи с сообщением о намерении выделить из Единого накопительного пенсионного фонда 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли, Общественный совет при ЕНПФ намерен прояснить ситуацию.

1. Насколько эта информация соответствует действительности, кем и когда было принято это решение, если да, то является ли оно открытым?

2. Если это решение действительно, какие компании станут получателями денег из ЕНПФ? Каковы условия их использования?

3. Согласны ли Учредитель и акционер фонда - Правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов и Национальный банк РК с таким заявлением ведомства на привлечение средств фонда, которое озвучил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау?

4. Каков порядок рассмотрения подобных заявок на пенсионные активы, каковы критерии отбора эмитентов, оценки рисков, и главное - гарантии возврата и доходности?

5. Каков механизм принятия инвестиционных решений? Насколько при их принятии инвестиционный управляющий руководствуется задачей сохранения и приумножения пенсионных накоплений?

6. Насколько подобные инвестиции соответствуют инвестиционной декларации в частности и интересам вкладчиков в целом?

7. Какие еще эмитенты, ведомства, госпрограммы проявляют интерес к пенсионным активам?

8. Просим предоставить полную информацию по эффективности ранее сделанных инвестиций ПА в подобные проекты, в развитие инфраструктуры с позиции эффективности, доходности, управления рисками с момента создания ЕНПФ, то есть с 2014 года».