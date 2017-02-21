Как провели УТС главные футбольные арбитры Казахстана

Директор департамента судейства и инспектирования ФФК Николай Левников в интервью пресс-службе Федерации рассказал об итогах учебно-тренировочного сбора в Турции.





- Мы выехали в Турцию практически всем тем составом, который должен судить предстоящий чемпионат. Это 27 главных арбитров и 23 помощника. Они сейчас работают на турнирах «Арман» и «Жастар». По итогам сборов, эти списки представим на утверждение судейскому департамента и Исполкому Федерации футбола Казахстана непосредственно перед началом чемпионата. В окончательный состав войдут 20 главных арбитров, 4 резервных и 36 помощников.





- Николай Владиславович, расскажите о цели сбора и что было включено в программу?

- Программа сбора была очень насыщенная. Во-первых, мы провели довольно серьезное занятие по изменению в правилах игры. Потому что, они были изменены с первого июня. Специфика стран, которые используют систему весна-осень она такова, что изменения происходят только со следующего сезона. Поэтому с новыми правилами в прошлом сезоне казахстанские арбитры не сталкивались, также как и команды. Это была одна из целей сбора. Всего внесено 85 поправок в правилах игры. Футбол в последнее время из консервативной игры становится все более демократичной. Правила стали меняться, больше происходят эксперименты. Я думаю, что после того как этот орган создан - технический совет при международном совете по правилам игры, нас ждут еще большие изменения.









- Ранее вы отметчали, что большое внимание будет уделено физической подготовке арбитров.

- На УТС мы также проверили уровень физической подготовки судей. Для меня это очень важно, потому что я считаю это фундаментом, на котором строится вся работа судейского сообщества. У нас было два теста - тест ФИФА и Йо-йо. В этом плане у нас есть проблемы. Я не буду говорить имен. Но, 7 главных арбитров не сдали нормативы и один помощник судьи. Трое из них по причине травмы, остальные просто не добежали. По положению, разработанному и утвержденному департаментом судейства и инспектирования, арбитры Премьер-лиги имеют право на пересдачу через месяц. Эти нормативы установлены ФИФА и УЕФА. Они показывают уровень подготовки судей к сезону. Такие нормативы казахстанские арбитры будут сдавать три раза в год перед каждым этапом чемпионата.





- Какую оценку дадите арбитрам?

- Мне понравилось отношение ребят. Они осознали, что надо работать профессионально. Я уверен, что впредь ни у кого не будет проблем с физической подготовкой. Потому что, раньше на ветеранов может быть закрывали глаза, но теперь на поле все должны быть на одном уровне. Хотелось бы отметить, ребята ответственно подошли и к самому сбору и очень хорошо проявили себя.





- Кого можете отметить из молодых арбитров?

- Судьи провели 36 товарищеских матча. Я познакомился с теми арбитрами, которых не знал хорошо. Меня порадовали молодые судьи. Есть материал, на котором будет создаваться будущее казахстанского арбитража. В первую очередь это Григорий Московченко, Георгий Чеховский, Булат Сариев, Станислав Лесив, Рустам Омаров и Дмитрий Быстров. Двое из них попадут в основной список, четверо будут в резерве. К ветеранам с точки зрения качества судейства, за исключением одного-двух матчей, серьезных претензии не было. Они отсудили очень хорошо.





- Как проявили себя наши арбитры ФИФА?

- Очень интересный арбитр Данияр Сахи, также Фуркат Атажанов, который обладает немножко другим стилем судейства. Если Сахи спокойный и уравновешенный, то Атажанов более эмоциональный. Но, я также удовлетворен его действиями. Артем Кучин подтвердил свой высокий класс, что он является сегодня сильнейшим арбитром в Казахстане. Меня также порадовал преподавательский состав. Это Павел Салий и Руслан Дузмамбетов. Они будущее казахстанского преподавательского цеха.





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