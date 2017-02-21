Дуйсенова: Мы увеличим пенсии до 45% в отношении 2016 года

Три этапа повышения размера пенсии представила сегодня в Астане на расширенном заседании министерства труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Министр труда и соцзащиты убеждена, в результате реализации всех этапов, размеры пенсии увеличатся на 45%.





Первый этап – увеличение размеров солидарной базовой пенсии.





Солидарная базовая пенсия, которую получают граждане из республиканского бюджета, это первый вид пенсии. Второй вид - пенсии из ЕНПФ от 10%-х начислений, которые казахстанцы производят с 1998 года. И третий вид - пенсии за счет взносов работодателей, которые граждане будут только получать. Работодатели подключились к пенсионной системе начиная с 2014 года для работающих во вредных условиях, а для остальных граждан будут еще дополнительные взносы.





«Согласно поручению главы государства, в 2017-2018 годы будет поэтапно повышен первый вид пенсии. На первом этапе с 1 июля 2017 года размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, дополнительно к 9%, которые были повышены с начала года, - сказала Дуйсенова. - Размеры базовой пенсии будут повышены на 13% дополнительно к 7%, которые были у нас осуществлены с 1 января 2017 года. В итоге мы обеспечиваем повышение размера пенсии до 20%, с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсии 2016 года. Это охватит более 2 миллионов человек, недавним уточнением бюджета предусмотрено 80 млрд. тенге на реализацию этого поручения».





На втором этапе, по словам министра, с 1 января 2018 года будут повышены размеры пособий по инвалидности, о потере кормильца и базовые пенсии до 16% с учетом повышения величины прожиточного минимума, «так как мы с вами меняем методику определения прожиточного минимума, - добавила Дуйсенова. - Это будет касаться более 3 миллионов человек. Я бы хотела, чтобы на это обратили внимание наши коллеги - руководители структурных подразделений Госкорпорации«Правительство для граждан»».





Третий этап повышения коснется только базовой пенсии и будет осуществлен с 1 июля 2018 года. Он будет связан с изменением методики назначения базовой пенсии. Сегодня базовая пенсия не зависит от заработной платы и трудового стажа, выплачивается всем одинаково. Новый подход предусматривает, что она будет назначаться в зависимости от трудового стажа, если он имеется до 1998 года, а после 98-го года от периода отчисления в накопительную пенсионную систему.





«Во-первых, базовую пенсию будет пересчитываться для всех состоявшихся сегодня пенсионеров исходя из трудового стажа до 1998 года, имеющегося в их пенсионных делах, то есть предоставление пенсионерами дополнительных документов о стаже работы не требуется, - пояснила министр. - Во-вторых, в случае их участия в накопительной пенсионной системе информация об обязательных перечислениях будет предоставляться из единой учетной базы Центра развития трудовых ресурсов министерства, или же из ой информационной системы, которая была ранее в ГЦВП».





При этом, она еще раз отметила, что предоставление каких-то дополнительных справок со стороны пенсионеров не потребуется.





«Я хотела бы донести это до наших коллег, которые работают на местах и сразу же разъяснить населению, что эти пересчеты не будут касаться дополнительных документов от наших получателей услуг».





«Это три этапа повышения пенсии, - вернулась к главной теме Дуйсенова. - Они позволяют нам увеличить размеры пенсий почти до 45% в отношении 2016 года. В последующие годы совокупные пенсии, получаемые гражданами из трех источников будут увеличиваться».





Министр отметила, положительные результаты накопительной пенсионной системы. По ее словам, в ЕНПФ ежегодно поступает более 600 млрд тг., что в почти в 2 раза больше, чем в 2010 году. По ее данным, основными активными участниками являются наемные работники (около 5,5 млн. человек).





«С самозанятым населением у нас были проблемы, - продолжила министр. - Хочу здесь тоже обратить ваше внимание на положительные результаты. В 2013 году из самозанятых, которые были зарегистрированы в налоговых комитетах, отчисляли 31%, в 2016 году этот процент вырос до 40% и сумма взносов за один год - 38,7 млрд. тг. Но по периодичности есть проблемы, они отчисляют четыре раза в соответствии с налоговым законодательством».





Спикер отметила, еще одну группу, так называемых, непродуктивно самозанятых.





«Если эта группа не будет участвовать, то они будут получать только один вид пенсии - это базовая пенсия, - пригрозила она. - С учетом того, что нас ожидает впереди больше пенсии с накопительной пенсией, а не с солидарной, нам необходимо активизировать работу по вовлечению этого населения в накопительную пенсионную систему и в предстоящую систему медицинского страхования» - завершила она свой доклад.





Татьяна Ковалева, Астана.



