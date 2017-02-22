Молодой паре может грозить тюрьма за секс на мотоцикле в движении
22 февраля 2017, 10:07
Полиция начала расследование в отношении водителя мотоцикла и его партнерши.
Экстремальная близость молодой пары на движущемся мотоцикле в Парагвае попала на видео, быстро став хитом Сети, об этом сообщает Mirror.
Опасное развлечение смог снять на смартфон водитель, проехавший мимо пары на мотоцикле, он же выложил его в Интернет. Безрассудство персонажей видеоролика сделало его популярным среди пользователей Сети.
Сообщается, что полиция начала расследование в отношении водителя мотоцикла и его партнерши. По данным СМИ, мотоциклист мог быть пьян. Отмечается, что за данные деяния ему может грозить не только штраф, но и тюремный срок.
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