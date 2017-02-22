Молодой паре может грозить тюрьма за секс на мотоцикле в движении

Полиция начала расследование в отношении водителя мотоцикла и его партнерши.

Экстремальная близость молодой пары на движущемся мотоцикле в Парагвае попала на видео, быстро став хитом Сети, об этом сообщает Mirror .





Опасное развлечение смог снять на смартфон водитель, проехавший мимо пары на мотоцикле, он же выложил его в Интернет. Безрассудство персонажей видеоролика сделало его популярным среди пользователей Сети.



