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Молодой паре может грозить тюрьма за секс на мотоцикле в движении

22 февраля 2017, 10:07

Полиция начала расследование в отношении водителя мотоцикла и его партнерши.


Экстремальная близость молодой пары на движущемся мотоцикле в Парагвае попала на видео, быстро став хитом Сети, об этом сообщает Mirror.

Опасное развлечение смог снять на смартфон водитель, проехавший мимо пары на мотоцикле, он же выложил его в Интернет. Безрассудство персонажей видеоролика сделало его популярным среди пользователей Сети.


Сообщается, что полиция начала расследование в отношении водителя мотоцикла и его партнерши. По данным СМИ, мотоциклист мог быть пьян. Отмечается, что за данные деяния ему может грозить не только штраф, но и тюремный срок.


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