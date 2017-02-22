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Карагандинца оштрафовали за то, что он не сдал вовремя казахстанский паспорт

22 февраля 2017, 10:44

Ему придется заплатить государству 317 тысяч тенге.


Административный суд Караганды оштрафовал жителя Пришахтинска зато, что он вовремя не сдал казахстанский паспорт. Он должен был сделать это в течение 30 дней после выдачи документа гражданина России. Теперь мужчине придется отдать в доход государства 317 тысяч тенге, передает "Новый вестник".

Нарушителя выявили сотрудники Кировского отдела полиции. Они установили, что мужчина нарушил закон «О гражданстве». Он получил российское гражданство 7 декабря 2016 года, но в течение месяца не сдал удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана, хотя был обязан.

В суде мужчина всю вину признал. При том он уточнил, что на руки получил новый паспорт только 13 января 2017 года. Хотя в нем указана другая, более ранняя дата выдачи. Поэтому карагандинец думал, что успеет сдать старые документы в положенный срок. Их полицейские изъяли 30 января.

В итоге суд признал карагандинца виновным в нарушении статьи 496 части 2 Кодекса об административном правонарушении «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства». За это положен штраф в 200 МРП (453 800 тенге). Однако суд снизил это наказание на 30 процентов, то есть до 317660 тенге. Он учел признание вины и то, что раньше карагандинец не привлекался к административной ответственности.

Елена Ульянкина
Фото с сайта nv.kz

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