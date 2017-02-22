Члены ОНК бьют тревогу: материально-бытовое обеспечение осужденных ухудшается

В Казахстане по-прежнему остаются без решения вопросы тюремного здравоохранения, ведомственной принадлежности КУИС и эффективного расследования фактов пыток и жестокого обращения, сообщает Zakon.kz





Об этом заявили спикеры пресс-конференции Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии, которая прошла сегодня в Астане. По их словам, вопросы тюремного здравоохранения, ведомственной принадлежности КУИС, а также вопросы эффективного расследования фактов пыток и жестокого обращения в заявлениях, адресованных ОНК, по-прежнему остаются без решения . (ОНК – общественные наблюдательные комиссии, являются одним из институтов предупреждения пыток в пенитенциарной системе – Т. Н.).





Как отметила п редседатель Координационного совета ОНК Ардак Жанабилова , "стратегия работы ОНК заключается в поддержке принципов справедливости и гуманности в местах лишения свободы и сохранения дисциплины. Однако вопросы обращения с заключенными остаются самыми важными в работе ОНК, как и вопросы недостатки материальной обеспеченности, условий содержания и медицинской помощи заключенным, что приводит в конечном итоге к жестокому, унижающему достоинству обращения и пыткам".





Другой спикер, адвокат из Павлодара Светлана Ковлягина заявила, что, несмотря на законодательное закрепление общественного контроля над деятельностью учреждений, не решен вопрос о возможности внезапного посещения пенитенциарных учреждений членами ОНК. А ведь это, считает она, могло бы стать дополнительным источником получения более объективной и комплексной информации для разработки адекватных эффективных рекомендаций для реального улучшения ситуации в учреждениях УИС.





- Законодательные изменения привели к исключению адвокатов из состава ОНК, что привело к потере участия опытных профессионалов, работающих свыше 10 лет в гражданском контроле, сетует адвокат.





Председатель ОНК Жамбылской области Габит Айтенов считает, что материально-бытовое обеспечение осужденных ухудшается .





- В 2016 году был пересмотрен лимит наполнения учреждений в сторону снижения, но существенного снижения тюремного населения не произошло, - констатирует скпикер. - Финансирование из бюджета происходит, исходя из лимита наполняемости учреждения, в связи с чем ухудшается материально-бытовое обеспечение осужденных. Администрации учреждений вынуждены выходить из ситуации путем экономии средств, что негативно сказывается на условиях содержания и медицинском обеспечении.

































Торгын Нурсеитова



