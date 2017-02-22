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Президент РК поручил учредить дополнительные гранты ученым Казахстана и Центральной Азии

22 февраля 2017, 13:57

Так же, Н. Назарбаев поручил выделить гранты молодым ученым из Центральной Азии для исследований в Казахстане.


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил учредить дополнительные гранты лучшим отечественным исследователям, сообщает Zakon.kz.

«В год 70-летия Академии наук поручаю Министерству образования в целом Правительству учредить дополнительные гранты лучшим исследователям для прохождения стажировки в научных центрах мирового уровня. Нам надо видеть, что там делается и учиться. Считаю необходимым, изучить вопрос выделения грантов молодым ученым из стран наших соседей Центральной Азии для исследований в Казахстане», - сказал он.

Напомним, сегодня прошла торжественная сессия Общего собрания Национальной академии наук Республики Казахстан, посвященная 70-летнему юбилею НАН РК с участием Президента Республики Казахстан и академиками, членами-корреспондентами, почетными членами НАН РК, видными общественными и культурными деятелями.

Фот РИА Новости

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