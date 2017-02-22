«Баз агашки - ты букашка». Новый видеоролик набирает популярность в Сети
22 февраля 2017, 16:13
«Любые вопросы, неважно какие, решают агашки», - поется в песне.
В Сети появился юмористический видеоролик, о роли агашки, как неформального института в политической, экономической и каждодневной жизни казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
Определение слова «агашка» в интервью "Каравану" дал политолог Досым Сатпаев: "В системе всегда должна быть ключевая фигура, которая сконцентрировала на себе процесс перераспределения государственных и прочих ресурсов. При этом не суть важно, больших или маленьких. Одним словом, человек у кранчика сейчас автоматически причисляется к агашке. И это не возрастная категория, так как у нас появились уже молодые агашки. Это обозначение места человека в иерархии влияния. При этом сама иерархия не обязательно должна быть официальной, так как само влияние может быть теневым. Агашка – это обозначение некоего образа мысли, некоей модели поведения, суть которой можно определить фразой: “Законы для лохов. Власть для меня", - сказал он.
По мнению политолога с понятием «агашка» в связаны слова «коррупций» или «непотизм». Агашки не делятся по этнической классификации.
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