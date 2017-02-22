«Баз агашки - ты букашка». Новый видеоролик набирает популярность в Сети

В Сети появился юмористический видеоролик, о роли агашки, как неформального института в политической, экономической и каждодневной жизни казахстанцев , сообщает , сообщает Zakon.kz









Агашка – это обозначение некоего образа мысли, некоей модели поведения, суть которой можно определить фразой: “Законы для лохов. Власть для меня" , - сказал он. Определение слова «агашка» в интервью " Каравану " дал политолог Досым Сатпаев: "В системе всегда должна быть ключевая фигура, которая сконцентрировала на себе процесс перераспределения государственных и прочих ресурсов. При этом не суть важно, больших или маленьких. Одним словом, человек у кранчика сейчас автоматически причисляется к агашке. И это не возрастная категория, так как у нас появились уже молодые агашки. Это обозначение места человека в иерархии влияния. При этом сама иерархия не обязательно должна быть официальной, так как само влияние может быть теневым., - сказал он.





По мнению политолога с понятием «агашка» в связаны слова «коррупций» или «непотизм». Агашки не делятся по этнической классификации.