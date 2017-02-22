Казахстанские хоккеисты стартовали на Азиаде-2017 с разгромной победы

22 февраля 2017, 16:41

Подопечные Сергея Старыгина забили четыре безответные шайбы в ворота соперников.


Мужская сборная Казахстана по хоккею на зимних Азиатских играх 2017 года в японском Саппоро, стартовала с крупной победы над командой Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Сергея Старыгина забили четыре безответные шайбы в ворота соперников. Счет на 34-й минуте открыл нападающий петропавловского «Кулагера» Максим Волков, спустя две минуты удвоил преимущество Никита Михайлис. Остальные две шайбы были заброшены в заключительном периоде. Отличились Алихан Асетов и Констатин Савенков.

Следующую игру казахстанцы проведут 24 февраля, где сыграют против сборной Китая.


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