Казахстанские хоккеисты стартовали на Азиаде-2017 с разгромной победы

Мужская сборная Казахстана по хоккею на зимних Азиатских играх 2017 года в японском Саппоро, стартовала с крупной победы над командой Южной Кореи, сообщает сообщает Zakon.kz





Подопечные Сергея Старыгина забили четыре безответные шайбы в ворота соперников. Счет на 34-й минуте открыл нападающий петропавловского «Кулагера» Максим Волков, спустя две минуты удвоил преимущество Никита Михайлис. Остальные две шайбы были заброшены в заключительном периоде. Отличились Алихан Асетов и Констатин Савенков.



