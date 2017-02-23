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Новости за сегодня

КАЗГЮУ даст старт антикоррупционному марафону

 

Об этом стало известно в ходе организованного Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции совещания: «Формирование всеобщего неприятия коррупции в системе высшего образования» с участием депутатов Парламента, представителей МОН РК, заместителей акимов руководителей высших учебных заведений.

В настоящее время в КАЗГЮУ созданы все необходимые условия для искоренения проявлений коррупционных правонарушений. Ведущий юридический вуз проводит системную работу по предупреждению коррупции среди профессорско-преподавательского состава и студентов.

Антикоррупционная деятельность КАЗГЮУ реализуется в трех основных направлениях: эффективная кадровая работа, организация действенного контроля знаний обучающихся и обеспечение постоянной обратной связи. Так, КАЗГЮУ стал одним из первых в истории вузов Казахстана, где был запущен проект открытия Центра обслуживания населения. Работа ЦОНа направлена на развитие информационной открытости и прозрачности учебного процесса, формирование культуры взаимного уважения, исключение коррупциогенных факторов.

Выступая на прошедшем совещании, ректор КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев проинформировал о комплексе профилактических мер, направленных на недопущение коррупционных проявлений, в числе которых внедряются ценности «Академической честности». Он отметил, что «принципиальная позиция вуза по противодействию коррупции с одной стороны значительно сокращает количество контингента с низким уровнем успеваемости, а с другой стороны через проводимую рейтинговую оценку, позволяет улучить качественный состав ППС».

В рамках мероприятия была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества по формированию антикоррупционного мировоззрения. В частности, было принято решение о проведении антикоррупционного марафона, который стартует в стенах Университета КАЗГЮУ.

 

Динара Архарова, Астана

23 февраля 2017, 09:46
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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