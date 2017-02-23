Министр нацэкономики рассказал, почему при падении курса доллара не снижаются цены

Сулейменов отметил, что мы не живем в США, а живем в Казахстане.

После заседания коллегии Министерства национальной экономики РК глава ведомства Тимур Сулейменов прокомментировал представителям прессы, почему при падении курса доллара не снижаются цены на товары , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Мое мнение, как экономиста, они не должны снижаться от падения курса доллара. У нас своя экономика, мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров соответственно формируется в тенге и, соответственно, мы должны избавиться от привязки к доллару. Дедолларизация должна произойти не только в законодательстве, где запрещается выражать цены в долларах. Надо «запретить» их в головах. Не надо пересчитывать цены, зарплаты, стоимость машин и квартир в долларах. Мы не живем в США, мы живем в Казахстане», - сказал он.





При этом министр уточнил, что в Казахстане сохраняется «определенная импортозависимость».





«Я понимаю, что у нас сохраняется определенная импортозависимость, но тем не менее. нам нужно ориентироваться на отечественное (…). Таким образом, в движении валюты вверх или вниз нет такой прямой зависимости, надеюсь эта зависимость все больше и больше будет уменьшаться. Потому что мы будем наращивать свое собственное производство. И тогда движение курса тенге к любой из валют, не будет влиять на стоимость товаров, работ и услуг, которые мы сами производим», - выразил Т. Сулейменов надежду.





«Базовые экономические теории говорят о том, что товар будет продан за столько, за сколько готовы его купить. И очень хорошим примером является рынок недвижимости, ведь он же не пересчитался, несмотря ни на какие девальвации. Цены сохранились», - пояснил глава ведомства.





«Здесь вопрос должен решаться не к тому, что каким-то образом привязываться к доллару, вне зависимости, если там большая составляющая импорта или нет, нужно решать вопросы с наращиванием собственного предложения, снижением барьеров, издержек, повышением конкуренции. У Антимонопольного органа должен быть хороший гибкий инструментарий реагирования. И естественно с транспортной логистикой решать вопросы надо», - резюмировал он.





Автор Ксения Давыдова, Астана