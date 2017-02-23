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Почти половина украинцев готова выйти на акции протеста, показал опрос

23 февраля 2017, 23:29

48,5% опрошенных граждан готовы участвовать в определенных акциях протеста, 5,9% не смогли определиться с ответом, 45,6% не готовы участвовать в любых акциях.


Почти половина населения Украины готовы участвовать в акциях протеста и столько же не готовы к этому, свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), представленные журналистам в четверг, сообщает РИА Новости.

В частности, 48,5% опрошенных граждан готовы участвовать в определенных акциях протеста, 5,9% не смогли определиться с ответом, 45,6% не готовы участвовать в любых акциях массового протеста.

При этом среди тех, кто готов участвовать в определенных акциях протеста, наибольшее количество опрошенных готовы принять участие в избирательной компании (35,4%), сборе подписей под коллективными воззваниями (требованиями, призывами) и в санкционированных митингах и демонстрациях (11,9%). Наименее популярным видом протестных акций является, например, создание независимых от властных структур вооруженных формирований (0,7%), захват зданий (0,9%), то есть украинцы готовы участвовать в "мирных" акциях.

Опрос проводился с 2 декабря по 12 декабря 2016 года в 110 населенных пунктах Украины. Были опрошены 2,04 тысячи респондентов.

Фото: РИА Новости. Андрей Стенин.

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