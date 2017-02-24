В Казахстане внедряют специальные кабинеты для допросов подозреваемых

Прозрачные кабинеты для допросов подозреваемых действуют в Астане и Акмолинской области. Об этом стало известно в ходе 4-го Форума тюремной реформы, который состоялся в Генеральной прокуратуре, сообщает телеканал Астана.





Помещения оснастили камерами видеонаблюдения и прослушивающими устройствами.





"Здесь есть председатель КУИС? Где? Слушайте, такой разговор здесь идет, а председателя нет. А что может быть важнее вот этих тем? Вот отношение! Вот, смотрите, сколько у нас было председателей КУИС? Вот эти председатели все время отстаивали интересы ведомства, а теперь посмотрите, за три года 80 сотрудников ваших осуждены. Знаете, вы не жалеете своих коллег. Ладно, вы не думаете о заключенных. Вы о коллегах подумайте!", - возмущается Генеральный прокурор РК Жакип Асанов.





Асанов считает, что в КУИС создаются условия для пыток. Не устанавливают камеры видеонаблюдения, либо проводят допросы в «слепых зонах».





Наверняка, избежать пыток смогут обвиняемые, которых будут допрашивать в таком помещении. По одному специальному кабинету для допросов внедрено в Астане и Акмолинской области. Помещение полностью прозрачно, оснащено камерами видеонаблюдения и прослушивающими устройствами. Прокуроры уверены, внедрение прозрачных допросных по стране позволит обезопасить подозреваемых, и сделать не менее прозрачной работу полицейских.







