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Минобразования РК запретит другим органам использовать труд учителей

24 февраля 2017, 12:47

Ведомство начнет в первую очередь с обходов, со сбора статистических данных.


Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев собирается запретить другим органам использовать учителей, которые часто занимаются не свойственными им занятиями. Об этом он заявил в ходе своего выступления на расширенном заседании ведомства в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Еще одна важная задача (министерства – от авт) - это запретить заставлять учителей выполнять несвойственные функции. Это объемная задача. Тем не менее мы за нее беремся. Сегодня мы знаем о ней - анализы собирают, карточки, проездные распространяют, делают обходы. Мы начнем в первую очередь с обходов, со сбора статистических данных» - сказал он.

«Хотим запретить это и дальше, наработав механизм, начать выпускать ряд совместных с другими органами приказов или постановлений правительства, которые будут запрещать другим органам использовать труд учителя для этих целей. Сегодня это вопрос обсуждается, поиск начат. Мы хотим начать с обхода по всеобучу» - заключил он.

Автор: Татьяна Ковалева, Астана
Фото: socratify.net

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