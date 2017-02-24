Казахстанские хоккеисты сыграют за "золото" Азиады

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала очередную уверенную победу на Азиатских играх в Саппоро.





Во втором матче против сборной Китая казахстанские хоккеисты забили восемь безответных шайб. Константин Савенков стал автором трех шайб, Максим Волков оформил дубль и по шайбе забили Илья Ковзалов, Дмитрий Гренц и Антон Сагадеев.





26 февраля казахстанцы поспорят за золотые медали со сборной Японии.





Казахстан - Китай 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

1:0 - Волков (Нуриев, Михайлис) - 09:21 ГБ

2:0 - Ковзалов (Савицкий) - 13:26

3:0 - Савенков (Евдокимов) - 15:03

4:0 - Волков (Нуриев) - 23:00

5:0 - Гренц (Степаненко) - 33:59

6:0 - Савенков (Евдокимов) - 36:23 ГБ

7:0 - Савенков - 43:50

8:0 - Сагадеев - 49:00

Вратари: Кудрявцев - Сан

Броски: 68:19 (22:5, 29:7, 17:7)

Штрафы: 6:18 (2:6, 2:4, 2:8)



