Казахстанский альпинист встретился с Путиным

«И сегодня у нас, как вы знаете, праздник День защитников Отечества. Позвольте мне также послать самые наилучшие пожелания всему личному составу Ваших Вооруженных сил, ..." это был прямой взгляд, глаза в глаза, инстинктивно, безусловным рефлексом и с чувством благодарности и гордости ... выпрямился, грудь вперед, пятки свёл с щелчком . Вот такое знакомство с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.





23 февраля 2017 года в комнате Государственного Кремлевского Дворца президент РФ Владимир Путин встретился с руководителями делегаций стран-участниц III зимних Всемирных военных игр.

Буквально перед отъездом на игры мой статус старшего команды по скалолазанию был поднят до руководителя Казахстанской делегации, со всему сопутствующими должностными обязанностями.

Вечером 22.02.2017 прибыл в Сочи, утром 23.02.2017 убыл в Москву, в 17:00 состоялась встреча.





В рамках протокола стоим ждём общаемся про меж себя, рядом со мной стоит девушка Юлия переводчица, я ей шепотом рассказываю про космические корабли над вершинами гималайских гигантов. Почему шепотом, потому что рядом включенный микрофон и нашу беседу мы не планировали сделать достоянием Республики. Президент подошел нордически спокойно "без шума и пыли", начал свою речь. Моё место ни кто не определял, но волею судеб диспозиция получилась так сказать прямой наводкой.





Теперь самое запоминающиеся, все кто мало-мальски знаком с протоколом понимает, что речь о фото и тем более о "сэлфи" планируется заранее. И после официальной части меня внезапно "просит" можно так выразится один из делегированных генералов сфотографировать его на телефон с министром обороны РФ Сергеем Кужугетовичем Шойгу, мне только лишь получилось неловко пожать плечами и сделать несколько фотографий. Но соль в том, что в момент импровизированной фотосессии президент РФ Владимир Путин вышел лично поприветствовать каждого делегированного генерала, и как показалось моим знакомым, начать запланировал с меня, НО ... я был занят памятным фотографированием.





Но внимая наставлениям дорожайшей супруги: "Без фото с Путиным домой не возвращайся", начал строить планы на будущее и таки смог найти момент и обратится к президенту: " Владимир Владимирович! Вам привет от супруги Ольги!", пожав мою руку с улыбкой, президент РФ Владимир Путин ответил: "Спасибо, её тоже".

В ушах с курантами счастливая семейная жизнь возвращалась ко мне, но как гром среди ясного неба, опять "этот" генерал: "Махсут ... плиз 1 фото"... в мыслях: "Буря мглою, небо кроет", ... вот таким запомнилось мне 23 февраля 2017 года», - написал Жумаев.