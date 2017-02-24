Ученые: имитация голодания помогает в борьбе с диабетом

Низкокалорийная диета, состоящая из низкоуглеводных и низкобелковых продуктов с высоким содержанием жиров, "перезагружает" организм и активирует в клетках поджелудочной железы механизм регенерации.

Диета, имитирующая голодание, способствует восстановлению клеток поджелудочной железы, утверждают американские исследователи, сообщает Русская служба BBC





Низкокалорийная диета, состоящая из низкоуглеводных и низкобелковых продуктов с высоким содержанием жиров, "перезагружает" организм и активирует в клетках поджелудочной железы механизм регенерации. По мнению медиков, открытие может помочь в борьбе с диабетом.





Исследование ученых из Университета Южной Калифорнии, опубликованное в журнале Cell, основано на экспериментах над мышами. Подопытных морили голодом в течение некоторого времени, а затем возвращали к нормальной диете.





Диету испытывали и на людях - в течение пяти дней подопытные ели только низкоуглеводные и низкобелковые продукты с высоким содержанием жиров, а затем в течение 25 дней им позволяли есть все, что угодно. По замыслу ученых, такой режим должен имитировать периоды голодания.





Как заметили ученые, в период голодания в клетках поджелудочной железы у мышей активизировался особый механизм регенерации. Схожий процесс происходит в стволовых клетках, и медики уже достаточно давно объясняют его существование способностью человеческих органов частично восстанавливаться.





Однако до сих пор не было известно, каким образом можно задействовать этот механизм, и никому не приходило в голову связывать его активизацию с голоданием.





"Мы пришли к выводу, что если довести мышей до состояния крайнего стресса путем голодания, а затем, покормив, вернуть обратно в нормальное состояние, в клетках поджелудочной железы начинает действовать некий механизм по перепрограммированию клеток, который восстанавливает не функционирующие части органов", - комментирует исследование один из его авторов, доктор Вальтер Лонго.





"В научном отношении открытие очень важно: мы доказали, что перепрограммировать клетки можно с помощью диеты, не прибегая к модификации генов", - добавляет Лонго.





В медицинской сфере находка может помочь прежде всего в борьбе с диабетом - у подопытных мышей резко выравнивался уровень сахара в крови. Потенциально такая диета может восстановить производство инсулина в организме человека, устранив причину болезни.



