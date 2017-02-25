В Москве двухлетний мальчик запер отца на балконе, чтобы поиграть в его iPad

Ребёнок не обращал внимания на крики замерзающего родителя и даже не смутился при появлении в доме спасателей.

Сотрудники спасательных подразделений Москвы выехали по вызову 37-летнего москвича, который заявил, что оказался невольным заложником на балконе собственной квартиры. При этом мужчина заявил, что запер его на улице в одной домашней одежде его собственный двухлетний сын.

Как сообщил сам мужчина, он вышел на балкон квартиры в тот момент, когда дома кроме него и сына никого не было. Пока мужчина курил, двухлетний мальчик подошёл к двери, запер её, после этого взял со стола айпад и сел играть на нём на диване. При этом всё это происходило на глазах отца. Мальчик, увлечённый игрой в планшет, не обращал ни малейшего внимания на замерзающего папу.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вызволили мужчину из ловушки. Правда, как отмечают источники, даже визит одетых в униформу спасателей не особенной удивил увлечённого игрой ребёнка.

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев, источник - лайф