В Караганде по автодороге проехал самолет

В соцсетях появилось видео с проезжающим самолетом на автомобильной дороге, передает ИА «NewTimes.kz».

По всей видимости, инцидент произошел в вечернее время суток. На кадрах видно, как большой самолет неизвестной авиакомпании проезжал по автомобильной дороге вместе с другими машинами. Голос за кадром дал понять, что случай произошел в Караганде.

Напомним, 15 февраля вертолет Минобороны РК приземлился на трассе Актобе-Шымкент недалеко от поселка Карабутак. Как объяснили в ведомстве, Ми-8 МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу - отрабатывал вопросы визуальной ориентировки методом опроса. Т.е. экипаж посадил воздушное судно на автодорогу, уточнил у водителей местонахождение ближайших населенных пунктов, после чего произвел взлет.

Позже российский шоумен Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» пошутил над пилотами казахстанского военного вертолета.