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Цены на топливо в Казахстане опять выросли

26 февраля 2017, 16:23

Произошло очередное увеличение цен на заправках крупных республиканских сетей.


В пятницу, 24 февраля, ценники на АИ-92 сменили на АЗС Helios. Теперь вместо 140 тенге за литр там просят 142. Изменилась и стоимость дизельного топлива, правда всего на 1 тенге — 130 против 129.

Стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива на АЗС крупных сетей в Казахстане

На сегодняшний день второй раз за февраль цены не стали менять только две сети. Речь идёт о Royal Petrol и Sinooil. У них АИ-92 можно заправиться по 140 тенге, а соляркой по 128 тенге за литр.

Динамика изменения цен на ходовые марки топлива в Казахстане с 2013 по 2017 год


Источник: kolesa.kz


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