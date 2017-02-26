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Эти 20 фото убедят вас в том, что машина времени существует!

26 февраля 2017, 20:19

Всем известно, что знаменитости могут путешествовать во времени. Как? Вы не верите? Тогда просто посмотрите на эти фотодоказательства!


1. Свадьба моих родителей в феврале 1961 года. По-моему, отец похож на Мэтта Деймона.


2. Мой прадедушка — вылитый Джонни Депп.


3. Как выглядели бы Энди Сэмберг и Дэниэл Рэдклифф в 1970-х.


4. А как вам этот элегантный мужчина и Эдди Мёрфи?


5. Прапрабабушка парня моей подруги выглядит в точности как Стив Мартин, если бы он был актёром-трансвеститом викторианской эпохи.


6. Мой отец выглядит как старинная версия Декстера (Майкл Карлайл Холл), не так ли?


7. Моя подруга в 13 лет была точной копией Натали Портман!


8. Оказывается, моя двоюродная бабушка была Гарри Поттером.


9. Как вам сходство этого мужчины на фотографии 1939 года и рэпера Jay Z?


10. Египетская актриса Зубайда Тервот (1940-2016) и Дженнифер Лоуренс.


11. Марксист-ленинист Махир Чаян (1946-1972) и американский актёр Джимми Фэллон.

12. Египетский бюст и Майкл Джексон.

13. Шахтёр из Ливерпуля Чарльз Бёрнс и Джастин Тимберлейк.

14. В 1936 году моя бабушка выглядела как Арья Старк из "Игры престолов".

15. Папа римский Григорий IX и Сильвестр Сталлоне.

16. Как вам сходство между моим прапрадедушкой и Мэттью МакКонахи?

17. Этот мужчина из Теннесси на фото 1870 года и Николас Кейдж.

18. Римский император Калигула и Джек Глисон.

19. Прабабушка моей девушки выглядит почти как миссис Даутфайр.

20. То чувство, когда твоя бабушка похожа на Тейлор Свифт, а твой дедушка — на брата Хью Хефнера.



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