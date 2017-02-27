Оскар-2017: все победители
27 февраля 2017, 13:50
Главное о 89-й кинопремии.
В Голливуде вручили премии Оскар-2017. "Ла-Ла-Лэнд" лучшим фильмом не стал. Полный список лауреатов.
Дата вручения: 26 февраля 2017 г.
Место: Dolby Theatre, Лос-Анджелес. Ранее театр был известен как "Кодак"
Ведущий: комик Джимми Киммел
Количество номинаций: 25
Объявление номинантов: 24 января 2017 г.
Главный номинант: американский мюзикл "Ла-Ла-Лэнд" с 14 номинациями. Выиграно номинаций - 6.
Лучший фильм: "Лунный свет".
Лучшая актриса - Эмми Стоун ("Ла-Ла-Лэнд").
Лучший актер - Кейси Аффлек ("Манчестер у моря").
Лучший режиссер - Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла-Лэнд").
Победители почетного Оскара-2017
Лауреаты кинопремии Оскар 2017 года - в номинации "Почетная награда киноакадемии" - стали известны в начале осени 2016 года. Почетный Оскар-2017 получили:
Китайский актер Джеки Чан
Британский монтажер Энн В. Коутс
Кастинг-директор Линн Сталмастер
Режиссер-документалист Фредерик Вайсман.
Отметим, почетный Оскар присуждается не за конкретный год и не за определенный фильм, а за достижения в области кинематографа, для которых нет своих категорий, а также за вклад в киноиндустрию в целом.
Все номинанты и победители Оскара-2017: полный список
Номинация Лучший фильм
"Ла-Ла Лэнд" (La La Land)
"Лев" (Lion)
"Лунный свет" (Moonlight) - победитель
"Любой ценой" (Hell or Hight Water)
"Манчестер у моря" (Manchester By the Sea)
"Ограды" (Fences)
"По соображениям совести" (Hacksaw Ridge)
"Прибытие" (Arrival)
"Скрытые фигуры" (Hidden Figures)
Номинация Лучший режиссер
Дэмьен Шазелл - "Ла-Ла Лэнд" - победитель
Дени Вильнев - "Прибытие"
Барри Дженкинс - "Лунный свет"
Кеннет Лонерган - "Манчестер у моря"
Мел Гибсон - "По соображениям совести"
Номинация Лучший актер
Вигго Мортенсен - "Капитан Фантастик"
Дензел Вашингтон - "Ограды"
Райан Гослинг - "Ла-Ла Лэнд"
Кейси Аффлек - "Манчестер у моря" - победитель
Эндрю Гарфилд - "По соображениям совести"
Номинация Лучшая актриса
Натали Портман - "Джеки"
Эмма Стоун - "Ла-Ла Лэнд" - победитель
Изабель Юппер - "Она"
Мерил Стрип - "Флоренс Фостер Дженкинс"
Рут Нега - "Лавинг"
Номинация Лучший актер второго плана
Дев Патель - "Лев"
Лукас Хеджес, "Манчестер у моря"
Махершала Али - "Лунный свет" - победитель
Джефф Бриджес - "Любой ценой"
Майкл Шеннон - "Под покровом ночи"
Номинация Лучшая актриса второго плана
Николь Кидман - "Лев"
Октавия Спенсер - "Скрытые фигуры"
Мишель Уильямс - "Манчестер у моря"
Виола Дэвис - "Ограды" - победитель
Наоми Харрис - "Лунный свет"
Номинация Лучший оригинальный сценарий
Дэмьен Шазелл - "Ла-Ла Лэнд"
Майк Миллз, "Женщины XX века"
Кеннет Лонерган - "Манчестер у моря" - победитель
Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу, "Лобстер"
Тейлор Шеридан - "Любой ценой"
Номинация Лучший адаптированный сценарий
Эрик Хайссерер - "Прибытие"
Люк Дейвис - "Лев"
Огаст Уилсон - "Ограды"
Элисон Шредер, Тед Мелфи, "Скрытые фигуры"
Барри Дженкинс - "Лунный свет" - победитель
Номинация Лучшая операторская работа
Григ Фрейзер, "Лев"
Джеймс Лэкстон, "Лунный свет"
Линус Сандрегн, "Ла-Ла Лэнд" - победитель
Родриго Прието, "Молчание"
Брэдфорд Янг, "Прибытие"
Номинация Лучший дизайн костюмов
Коллин Этвуд, "Фантастические твари и где они обитают" - победитель
Консолата Бойл, "Флоренс Фостер Дженкинс"
Мадлин Фонтен, "Джеки"
Мэри Зофрис, "Ла-Ла Лэнд"
Джоанна Джонстон, "Союзники"
Номинация Лучший монтаж
Джо Уолкер, "Прибытие"
Джон Гилберт, "По соображениям совести" - победитель
Джейк Робертс, "Любой ценой"
Джои МакМиллон, Нэт Сандерс, "Лунный свет"
Том Кросс, "Ла-Ла Лэнд"
Номинация Лучший грим и прически
Лав Ларсон, Ева Кон Бар, "Вторая жизнь Уве"
Энн Кэролл, Джоэл Харлоу, "Стартрек: Бесконечность"
Алессандро Бертолацци, Джорджо Григориани, Кристофер Нельсон, "Отряд самоубийц" - победитель
Номинация Лучшая музыка
"Ла-Ла Лэнд", Джастин Гурвиц - победитель
"Лев", Дастин О'Халлоран
"Лунный свет", Николас Бриттел
"Джеки", Мика Леви
"Пассажиры", Томас Ньюман
Номинация Лучшая песня
Audition ("Ла-Ла Лэнд")
City of Stars ("Ла-Ла Лэнд") - победитель
How Far I'll Go ("Моана")
Can't Stop The Feeling! ("Тролли")
The Empty Chair ("Джим: История Джеймса Фоули")
Номинация Лучшая работа художника-постановщика
"Прибытие"
"Фантастические твари и где они обитают"
"Да здравствует Цезарь!"
"Пассажиры"
"Ла-Ла Лэнд" - победитель
Номинация Лучший звуковой монтаж
"Прибытие" - победитель
"Глубоководный горизонт"
"По соображениям совести"
"Ла-Ла Лэнд"
Чудо на Гудзоне"
Номинация Лучший звук
"Прибытие"
"По соображениям совести" - победитель
"Ла-Ла Лэнд"
"Изгой-один: Звездные войны. Истории"
"13 часов: Тайные солдаты Бенгази"
Номинация Лучшие визуальные эффекты
"Глубоководный горизонт"
"Доктор Стрэндж"
"Книга джунглей" - победитель
"Кубо. Легенда о самурае"
"Изгой-один: Звездные войны. Истории"
Номинация Лучший анимационный полнометражный фильм
"Зверополис" - победитель
"Кубо. Легенда о самурае"
"Моана"
"Красная черепаха"
"Жизнь кабачка"
Номинация Лучший фильм на иностранном языке
"Танна", Австралия, Мартин Батлер, Бэнтли Дин
"Моя земля", Дания, Мартин Зандвлиет
"Коммивояжер", Иран, Асгар Фархади - победитель
"Вторая жизнь Уве", Швеция, Ханнес Холм
"Тони Эрдманн", Германия, Марен Аде
Номинация Лучший документальный полнометражный фильм
"Я вам не негр", Рауль Пек
"Анимированная жизнь", Роджер Росс Уильямс
"О. Джей: Сделано в Америке", Эзра Эдельман - победитель
"Тринадцатая", Ава ДюВерней
"Море в огне", Жанфранко Роси, Донателла Палермо
Номинация Лучший документальный короткометражный фильм
"Крайности"
"4,1 мили"
"Скрипка Джо"
"Ватани: Моя родина"
"Белые шлемы" - победитель
Номинация Лучший анимационный короткометражный фильм
"Жемчужина"
"Песочник" - победитель
"Грушевый сидр и сигареты"
"Слепая Вайша"
"Время взаймы"
Номинация Лучший художественный короткометражный фильм
"Таймкод"
"Тихие ночи"
"Женщина и поезд"
"Враги внутри страны"
"Пой" - победитель
Кто не попал в шорт-лист номинантов на Оскар-2017
Украинский документальный фильм "Украинские шерифы" режиссера Романа Бондарчука, выдвинутый на Оскар-2017 в категории "Лучший иностранный фильм", не попал в список номинантов. Этот фильм ранее завоевал специальный приз жюри Амстердамского кинофестиваля документальных фильмов (IDFA). Кинолента повествует о двух братьях из села в Херсонской области, которые в связи с отсутствием милиции взяли функции правоохранителей на себя. Братья решают семейные конфликты, пресекают драки, ищут пропавших, а когда на страну нападает враг, идут ее защищать.
Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Рай", также выдвинутый в категории "Лучший иностранный фильм", тоже не попал в число номинантов. На Венецианском кинофестивале Кончаловский был удостоен "Серебряного льва" за режиссуру в этой ленте.
Действие фильма разворачивается во времена Второй мировой. Главная героиня Ольга, русская аристократка и эмигрантка, арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интим готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, но события принимают неожиданный поворот. Ее отправляют в концентрационный лагерь, там она встречает высокопоставленного немецкого офицера СС, который любит Ольгу издавна. У пары завязываются болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой. Однако постепенно представление Ольги о Рае меняется.
Источник: Корреспондент.net
Фото: disgustingmen.com
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