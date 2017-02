Оскар-2017: все победители

В Голливуде вручили премии Оскар-2017. "Ла-Ла-Лэнд" лучшим фильмом не стал. Полный список лауреатов.





Дата вручения: 26 февраля 2017 г.

Место: Dolby Theatre, Лос-Анджелес. Ранее театр был известен как "Кодак"

Ведущий: комик Джимми Киммел

Количество номинаций: 25

Объявление номинантов: 24 января 2017 г.

Главный номинант: американский мюзикл "Ла-Ла-Лэнд" с 14 номинациями. Выиграно номинаций - 6.





Лучший фильм : "Лунный свет".

Лучшая актриса - Эмми Стоун ("Ла-Ла-Лэнд").

Лучший актер - Кейси Аффлек ("Манчестер у моря").

Лучший режиссер - Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла-Лэнд").





Победители почетного Оскара-2017

Лауреаты кинопремии Оскар 2017 года - в номинации "Почетная награда киноакадемии" - стали известны в начале осени 2016 года. Почетный Оскар-2017 получили:

Китайский актер Джеки Чан

Британский монтажер Энн В. Коутс

Кастинг-директор Линн Сталмастер

Режиссер-документалист Фредерик Вайсман.





Отметим, почетный Оскар присуждается не за конкретный год и не за определенный фильм, а за достижения в области кинематографа, для которых нет своих категорий, а также за вклад в киноиндустрию в целом.





Все номинанты и победители Оскара-2017: полный список

Номинация Лучший фильм

"Ла-Ла Лэнд" (La La Land)

"Лев" (Lion)

"Лунный свет" (Moonlight) - победитель

"Любой ценой" (Hell or Hight Water)

"Манчестер у моря" (Manchester By the Sea)

"Ограды" (Fences)

"По соображениям совести" (Hacksaw Ridge)

"Прибытие" (Arrival)

"Скрытые фигуры" (Hidden Figures)





Номинация Лучший режиссер

Дэмьен Шазелл - "Ла-Ла Лэнд" - победитель

Дени Вильнев - "Прибытие"

Барри Дженкинс - "Лунный свет"

Кеннет Лонерган - "Манчестер у моря"

Мел Гибсон - "По соображениям совести"





Номинация Лучший актер

Вигго Мортенсен - "Капитан Фантастик"

Дензел Вашингтон - "Ограды"

Райан Гослинг - "Ла-Ла Лэнд"

Кейси Аффлек - "Манчестер у моря" - победитель

Эндрю Гарфилд - "По соображениям совести"





Номинация Лучшая актриса

Натали Портман - "Джеки"

Эмма Стоун - "Ла-Ла Лэнд" - победитель

Изабель Юппер - "Она"

Мерил Стрип - "Флоренс Фостер Дженкинс"

Рут Нега - "Лавинг"





Номинация Лучший актер второго плана

Дев Патель - "Лев"

Лукас Хеджес, "Манчестер у моря"

Махершала Али - "Лунный свет" - победитель

Джефф Бриджес - "Любой ценой"

Майкл Шеннон - "Под покровом ночи"





Номинация Лучшая актриса второго плана

Николь Кидман - "Лев"

Октавия Спенсер - "Скрытые фигуры"

Мишель Уильямс - "Манчестер у моря"

Виола Дэвис - "Ограды" - победитель

Наоми Харрис - "Лунный свет"





Номинация Лучший оригинальный сценарий

Дэмьен Шазелл - "Ла-Ла Лэнд"

Майк Миллз, "Женщины XX века"

Кеннет Лонерган - "Манчестер у моря" - победитель

Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу, "Лобстер"

Тейлор Шеридан - "Любой ценой"





Номинация Лучший адаптированный сценарий

Эрик Хайссерер - "Прибытие"

Люк Дейвис - "Лев"

Огаст Уилсон - "Ограды"

Элисон Шредер, Тед Мелфи, "Скрытые фигуры"

Барри Дженкинс - "Лунный свет" - победитель





Номинация Лучшая операторская работа

Григ Фрейзер, "Лев"

Джеймс Лэкстон, "Лунный свет"

Линус Сандрегн, "Ла-Ла Лэнд" - победитель

Родриго Прието, "Молчание"

Брэдфорд Янг, "Прибытие"





Номинация Лучший дизайн костюмов

Коллин Этвуд, "Фантастические твари и где они обитают" - победитель

Консолата Бойл, "Флоренс Фостер Дженкинс"

Мадлин Фонтен, "Джеки"

Мэри Зофрис, "Ла-Ла Лэнд"

Джоанна Джонстон, "Союзники"





Номинация Лучший монтаж

Джо Уолкер, "Прибытие"

Джон Гилберт, "По соображениям совести" - победитель

Джейк Робертс, "Любой ценой"

Джои МакМиллон, Нэт Сандерс, "Лунный свет"

Том Кросс, "Ла-Ла Лэнд"





Номинация Лучший грим и прически

Лав Ларсон, Ева Кон Бар, "Вторая жизнь Уве"

Энн Кэролл, Джоэл Харлоу, "Стартрек: Бесконечность"

Алессандро Бертолацци, Джорджо Григориани, Кристофер Нельсон, "Отряд самоубийц" - победитель





Номинация Лучшая музыка

"Ла-Ла Лэнд", Джастин Гурвиц - победитель

"Лев", Дастин О'Халлоран

"Лунный свет", Николас Бриттел

"Джеки", Мика Леви

"Пассажиры", Томас Ньюман





Номинация Лучшая песня

Audition ("Ла-Ла Лэнд")

City of Stars ("Ла-Ла Лэнд") - победитель

How Far I'll Go ("Моана")

Can't Stop The Feeling! ("Тролли")

The Empty Chair ("Джим: История Джеймса Фоули")





Номинация Лучшая работа художника-постановщика

"Прибытие"

"Фантастические твари и где они обитают"

"Да здравствует Цезарь!"

"Пассажиры"

"Ла-Ла Лэнд" - победитель





Номинация Лучший звуковой монтаж

"Прибытие" - победитель

"Глубоководный горизонт"

"По соображениям совести"

"Ла-Ла Лэнд"

Чудо на Гудзоне"





Номинация Лучший звук

"Прибытие"

"По соображениям совести" - победитель

"Ла-Ла Лэнд"

"Изгой-один: Звездные войны. Истории"

"13 часов: Тайные солдаты Бенгази"





Номинация Лучшие визуальные эффекты

"Глубоководный горизонт"

"Доктор Стрэндж"

"Книга джунглей" - победитель

"Кубо. Легенда о самурае"

"Изгой-один: Звездные войны. Истории"





Номинация Лучший анимационный полнометражный фильм

"Зверополис" - победитель

"Кубо. Легенда о самурае"

"Моана"

"Красная черепаха"

"Жизнь кабачка"





Номинация Лучший фильм на иностранном языке

"Танна", Австралия, Мартин Батлер, Бэнтли Дин

"Моя земля", Дания, Мартин Зандвлиет

"Коммивояжер", Иран, Асгар Фархади - победитель

"Вторая жизнь Уве", Швеция, Ханнес Холм

"Тони Эрдманн", Германия, Марен Аде





Номинация Лучший документальный полнометражный фильм

"Я вам не негр", Рауль Пек

"Анимированная жизнь", Роджер Росс Уильямс

"О. Джей: Сделано в Америке", Эзра Эдельман - победитель

"Тринадцатая", Ава ДюВерней

"Море в огне", Жанфранко Роси, Донателла Палермо





Номинация Лучший документальный короткометражный фильм

"Крайности"

"4,1 мили"

"Скрипка Джо"

"Ватани: Моя родина"

"Белые шлемы" - победитель





Номинация Лучший анимационный короткометражный фильм

"Жемчужина"

"Песочник" - победитель

"Грушевый сидр и сигареты"

"Слепая Вайша"

"Время взаймы"





Номинация Лучший художественный короткометражный фильм

"Таймкод"

"Тихие ночи"

"Женщина и поезд"

"Враги внутри страны"

"Пой" - победитель





Кто не попал в шорт-лист номинантов на Оскар-2017





Украинский документальный фильм "Украинские шерифы" режиссера Романа Бондарчука, выдвинутый на Оскар-2017 в категории "Лучший иностранный фильм", не попал в список номинантов. Этот фильм ранее завоевал специальный приз жюри Амстердамского кинофестиваля документальных фильмов (IDFA). Кинолента повествует о двух братьях из села в Херсонской области, которые в связи с отсутствием милиции взяли функции правоохранителей на себя. Братья решают семейные конфликты, пресекают драки, ищут пропавших, а когда на страну нападает враг, идут ее защищать.





Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Рай" , также выдвинутый в категории "Лучший иностранный фильм", тоже не попал в число номинантов. На Венецианском кинофестивале Кончаловский был удостоен "Серебряного льва" за режиссуру в этой ленте.

Действие фильма разворачивается во времена Второй мировой. Главная героиня Ольга, русская аристократка и эмигрантка, арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интим готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, но события принимают неожиданный поворот. Ее отправляют в концентрационный лагерь, там она встречает высокопоставленного немецкого офицера СС, который любит Ольгу издавна. У пары завязываются болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой. Однако постепенно представление Ольги о Рае меняется.