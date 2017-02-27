Александр Бородюк может возглавить сборную Казахстана по футболу
27 февраля 2017, 14:00
Главным тренером сборной Казахстана на данный момент является Талгат Байсуфинов.
Экс-главный тренер алматинского "Кайрата" Александр Бородюк может возглавить сборную Казахстана по футболу.
По информации "СЭ", Александр Бородюк весьма вероятно возглавит сборную в начале марта.
Бородюк имеет опыт работы в национальных командах – он был в тренерском штабе сборной России, помогая нескольким российским и иностранным специалистам.
Фото KazFootball.kz
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