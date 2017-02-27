Экс-главный тренер алматинского "Кайрата" Александр Бородюк может возглавить сборную Казахстана по футболу.





По информации " СЭ ", Александр Бородюк весьма вероятно возглавит сборную в начале марта.





Бородюк имеет опыт работы в национальных командах – он был в тренерском штабе сборной России, помогая нескольким российским и иностранным специалистам.



