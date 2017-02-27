Российские хоккейные команды забили 20 голов в свои ворота за 20 минут

У каждого из клубов были свои резоны не брать 3 очка.

Уникальный для российского спорта матч состоялся в Архангельске: две команды Суперлиги по хоккею с мячом били по своим воротам, играли без вратарей, уходили с поля — только бы не победить, пишет пишет life.ru





Ещё перед матчем коэффициент на победу "Байкал-Энергии" пополз вниз — с 3,20 до 2,50. А во время матча букмекеры и вовсе закрыли линию — то есть не принимали никакие ставки.





Дело в том, что у каждого из клубов были свои резоны не брать 3 очка. "Водник" очень хотел остаться на 6-м месте в чемпионате и получить в соперники в 1/4 финала шедший на 3-й позиции "Уральский трубник", который, по мнению многих болельщиков, по игре не превосходит другие команды. Бытует мнение, что он был "притянут" наверх административным ресурсом — в этом сезоне уже не принимались ставки в режиме онлайн на несколько матчей с участием "Трубника" — настолько букмекерам была очевидна победа в них именно этой команды.





В свою очередь, гости совершенно не стремились побеждать, так как хотели избежать уже в 1/2 финала встречи с действующим чемпионом "Енисеем". Кульминацией чемпионата, который, как можно увидеть, разыгрывается по довольно запутанной схеме, и стал прошедший вечером 26 февраля в Архангельске матч.





Полтора тайма команды катали мяч в центре поля, стараясь изо всех сил не приближаться к владениям противника, а на 68-й минуте... рвануло. По своим воротам бросил игрок "Водника" Олег Пивоваров.









Вскоре он же оформил хет-трик из автоголов, сделав счёт 3:0. Вратарь архангелогородцев, судя по реакции, к событиям был готов и не мешал себя расстреливать.





После того как счёт стал 3:0, "Байкал" взял тайм-аут. И, выйдя из него, ошеломил всех стремительной атакой... на свои ворота. Как ни ложились в чужой штрафной под мяч игроки "Водника", защитить ворота соперника они не сумели.





В итоге иркутяне забросили подряд 9 автоголов, сделав счёт 3:9. Но дальше продолжать феерию не стали — теперь забивать в свои ворота стало им уже невыгодно, ведь из-за разности мячей они опускались бы на 3-е место в чемпионате. И мяч перехватил "Водник", у которого оставалось каких-то 5 минут, чтобы совершить настоящий подвиг и забить в свои ворота 7 мячей.





Игроки "Байкала" всеми силами старались затянуть время матча, катались по чужой половине площадки перед очередным розыгрышем мяча с центра поля, а в конце и вовсе остались на поле втроём... Но Пивоваров (по-видимому, заранее выбранный для такой незавидной самоубийственной роли) даже перевыполнил задачу: отличился ещё 8 раз и установил окончательный результат шоу — 11:9. Болельщики встретили решающие, последние голы саркастическими криками и хохотом. Отметим, что значительная часть смотревших "спектакль" покинула его ещё до антракта, а по ходу игры с трибун постоянно звучало скандирование "Позор!"





Ну и в завершение хронологии вечера — пресс-конференция главных тренеров команд: