Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Взрыв произошел в одной из школ Шымкента

27 февраля 2017, 16:10

Один человек погиб.


26 февраля в школе №4 в Шымкенте произошел взрыв, погиб учитель физкультуры, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Как уточнили в полиции, взрыв произошел во время сварочных работ. По первоначальным данным взорвалась емкость с растворенным для сварки карбидом. В результате резаные раны спины получил 35-летний учитель. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Данный факт зарегистрирован ЕРДР Абайского ОП по статье 156 ч.3 «Нарушение правил охраны труда» УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...