Взрыв произошел в одной из школ Шымкента

26 февраля в школе №4 в Шымкенте произошел взрыв, погиб учитель физкультуры , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





Как уточнили в полиции, взрыв произошел во время сварочных работ. По первоначальным данным взорвалась емкость с растворенным для сварки карбидом. В результате резаные раны спины получил 35-летний учитель. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание.





Данный факт зарегистрирован ЕРДР Абайского ОП по статье 156 ч.3 «Нарушение правил охраны труда» УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.