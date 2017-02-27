Взрыв произошел в одной из школ Шымкента
27 февраля 2017, 16:10
Один человек погиб.
26 февраля в школе №4 в Шымкенте произошел взрыв, погиб учитель физкультуры, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
Как уточнили в полиции, взрыв произошел во время сварочных работ. По первоначальным данным взорвалась емкость с растворенным для сварки карбидом. В результате резаные раны спины получил 35-летний учитель. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание.
Данный факт зарегистрирован ЕРДР Абайского ОП по статье 156 ч.3 «Нарушение правил охраны труда» УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.
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