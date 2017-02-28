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Сапиев о работе в Мажилисе: Буду пахать

28 февраля 2017, 11:23

По словам олимпийского чемпиона, ранее уже поднимался вопрос о том, что он может быть избран в ряды депутатов.


"Уже какие-то планы строил. Рад, что партия поддержала в данный момент. В свою очередь, буду трудиться, пахать на благо народа. В целом, во всю работу буду вникать", — сказал Сапиев.

Ранее сообщалось, что 28 февраля на заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии со статьями 46, 97-1 и 98 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" принято решение о регистрации Сапиева Серика Жумангалиевича депутатом мажилиса парламента РК на основании постановления бюро политсовета партии "Нұр Отан".

Председатель Центризбиркома Берик Имашев вручил Серику Сапиеву удостоверение и нагрудный знак депутата мажилиса.

Источник: Sputnik Казахстан
© Foto: almaty2017.com



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