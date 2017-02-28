Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров

Причина смерти не называется.

Владимир Петров начал профессиональную карьеру в 1965 году в составе "Крыльев Советов". В 1967 он перешел в ЦСКА, за который выступал до 1981 года. С армейцами Петров становился 11-кратным чемпионом СССР и пятикратным обладателем Кубка страны. В 2006 году Владимир Петров был введен в Зал славы ИИХФ.

















В составе сборной СССР Петров дважды выигрывал Олимпийские игры (1972, 1976), а также становился серебряным призером Игр-1980 и девять раз побеждал на чемпионатах мира. Звено Борис Михайлов – Владимир Петров – Валерий Харламов было одним из величайших в истории мирового хоккея.