Руководитель АО «НК «ҚТЖ» Канат Алпысбаев провел выездное совещание с железнодорожниками Акмолинского региона

В Кокшетау президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев провел производственное совещание с руководителями железнодорожных подразделений Акмолинского региона по вопросам повышения качества транспортных услуг, развития железнодорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности движения поездов в паводковый период, передает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».





Руководители подразделений доложили о ходе эксплуатационной работы Акмолинского отделения грузовых перевозок. Директор Акмолинского отделения ГП Н. Жаниязов сообщил, что с начала текущего года выполнены основные эксплуатационные показатели. Так, успешно осуществляются маршрутные отправки зерна. На экспорт со станции Сороковая отправлен в Китай один контейнерный поезд, со станции Джалтыр в порт Хошимин - 32 контейнера с пшеницей.





Н.Жаниязов сообщил о ходе реализации проекта «Развитие железнодорожного узла, включая строительство вокзального комплекса». Основной задачей в первом полугодии является открытие нового вокзального комплекса Астана-Пассажирская. Начато строительство новой грузовой станции, которая должна разгрузить станции Астана и Сороковая.









Директор Акмолинского отделения магистральной сети А. Кизатов проинформировал об обновлении железнодорожных путей. В 2016 году отремонтировано более 350 км пути, из них капитальным ремонтом - 82,3 км, - усиленно-подъемочным – 9,4 км, - средним – 18,9 км. Заменен 31 стрелочный перевод на железобетонном основании.





В числе актуальных задач дня – обеспечение безопасности движения поездов в период паводка. Как доложил А.Кизатов, в настоящее время создана комиссия для координации подготовки хозяйств к паводку и осуществления контроля за выполнением мероприятий по подготовке объектов к пропуску паводковых ливневых вод.





«Составлен перечень 50 опасных мест, подверженных подтоплению. Проводятся буровзрывные работы по дроблению льда на участке Астана-Атбасар. На станциях Кокшетау, Астана, Новоишимская, Атбасар формируются четыре противоразмывных поезда. Также дополнительно на границах соседних отделений формируются противоразмывные поезда на станциях Аршалы, Ерейментау, Есиль, Петропавловск. Подготовлены для откачки воды 22 мотопомпы»,- пояснил А.Кизатов.





«Нужно качественно и в короткие сроки на всех участках магистральной сети обеспечить пропуск паводковых вод, организованно провести весенний комиссионный осмотр во всех железнодорожных подразделениях региона», - подчеркнул руководитель АО «НК «ҚТЖ».





Руководитель Компании подвел итоги производственного совещания и поставил ряд конкретных задач по обеспечению бесперебойного и безопасного движения поездов в паводковый период, повышению клиентоориентированности, качества оказания транспортных услуг.





Фото: Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»











