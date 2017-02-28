Живую Барби из Китая зверски избил богатый бойфренд

Вань стала знаменитой в 2012 году, когда она приняла участие в соревновании моделей. На разного рода пластические операции девушка потратила около $200 тысяч.

23-летняя китаянка Вань Руер шокировала своих многочисленных поклонников в интернете, когда разместила собственные снимки со следами избиений. Оказалось, что бойфренд модели, известной своей любовью к пластическим операциям, неоднократно распускал руки по отношению к девушке. Вань рассказала, что молодой человек последний раз избил ее настолько тяжело, что грудные импланты чуть не разорвались у нее прямо в теле.

Проживающая в Пекине модель разместила эти снимки на китайском аналоге Twitter сайте Sina Weibo. Здесь за её жизнью следят более 270 тысяч фолловеров. После того, как похожая на куклу девушка начала публиковать свои сообщения и фото, она стала наиболее популярным персонажем этого сайта. Однако новые снимки показывают кровоподтеки на лице и теле модели.

На одной из фотографий видно, что на правой груди Вань имеются следы разрыва тканей. Свой пост девушка адресовал теперь уже бывшему бойфренду. Она рассказала, что была с ним вместе три года, и поначалу выбрала мужчину из-за внушительного банковского счёта. Но богатый бойфренд одаривал Вань многочисленными избиениями и пытками, а не только деньгами.

"Просто подумай о том, что у меня было очень много богатых поклонников, - пишет модель бывшему бойфренду. - Если бы мне нужны были только деньги, то я бы не жила с тобой три года. До того вечера, когда ты избил меня так тяжело, что моя грудь почти взорвалась, я не могла принять последнего решения, но теперь я ухожу, и меня не остановит даже целый чемодан наличных, которые ты мне обещал на оплату пластических операций. Пожалуйста, уйди из моей жизни".

Вань стала знаменитой в 2012 году, когда она приняла участие в соревновании моделей. На разного рода пластические операции девушка потратила около $200 тысяч.







