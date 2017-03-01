Майкл Баффер: «Мен осы жазда Қазақстанға сапары болуы мүмкін»
1 марта 2017, 01:40
Часть твита Баффер написал на казахском языке.
Известный ринг-аннонсер Майкл Баффер лично написал в твиттере казахстанскому боксеру Бейбуту Шуменову (17-2, 11 КО), сообщает Sports.kz.
Примечательно, что часть твита Баффер написал на казахском языке.
«Привет, чемпион! Мен осы жазда Қазақстанға сапары болуы мүмкін. #LetsGetReadyToRumble», — написал Баффер.
@Beibut_Shumenov Hey Champ-funny retweet! ❤Мен осы жазда Қазақстанға сапары болуы мүмкін. #LetsGetReadyToRumble ™🥊— Michael Buffer (@Michael_Buffer) 27 февраля 2017 г.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com