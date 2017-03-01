Качественная Геосинтетика как гарантия долговечности построенных сооружений
1 марта 2017, 09:31
Уникальные свойства геосинетических материалов позволяют с высокой эффективностью широко использовать их в различных отраслях деятельности связанных с гидроизоляцией, стабилизацией грунтов, укреплением откосов на строительных объектах во всех климатических зонах РК.
Чтобы строительство было надежным и долговечным, об этом стоит позаботится на этапе выбора стройматериалов. Современные технологии дают уверенность, что постройка будет надежно защищена от лишней влаги и прочих разрушающих факторов которые воздействуют на качество и надежность сооружений.
Компания РИКАЗ специализируется на поставках полимерных геосинтетических материалов, таких как геотекстили, геомембраны, георешетки, геоматы для дорожного, промышленного и гражданского строительства, а также сварочного оборудования для термопластов. Мы являемся официальными представителями таких мировых лидеров в сфере производства геосинтетических материалов, как AGRU Kunststofftechnik GmbH, TenCate Geosynthetics GmbH, ООО Сибур-Геосинт.
Уникальные свойства геосинетических материалов позволяют с высокой эффективностью широко использовать их в различных отраслях деятельности связанных с гидроизоляцией, стабилизацией грунтов, укреплением откосов на строительных объектах во всех климатических зонах РК.
Компания «РИКАЗ» располагает штатом профессионалов прошедших обучение на заводах производителях, готовых в минимальные сроки предложить вам решения с применением материалов и в минимальные сроки качественно выполнить работы по монтажу геомембраны и трубопроводных систем на любых объектах заказчика.
Нашими постоянными клиентами являются такие компании как: ЗАО «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», подрядчики ТОО «Тенгизшевройл», подрядчики ЗАО «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.», АО «АК Алтыналмас», ТОО «КАЗАХАЛТЫН Technology».
Подробнее познакомится с деятельностью компании «РИКАЗ», вы можете на нашем сайте www.rikaz.kz
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