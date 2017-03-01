Скандалу в сборной по синхронному плаванию придают национальную окраску

16 февраля в социальной сети Facebook группа бронзовых призеров Азиады по синхронному плаванию — Айгерим Исаева, Айнур Керей, Айгерим Жексембинова, Амина Ермаханова, Арна Токтаган и Айсулу Наурызбаева опубликовали открытое письмо, назвав его «Вся правда о казахстанском спорте» . Девушки заявили, что тренерский штаб уничтожает команду, разделив на любимчиков и изгоев. Якобы многие спортсменки из состава сборной не получали зарплату, также им не оплачивались суточные, командировочные и визы при зарубежных поездках. По их словам, в отношении главного тренера сборной Жанны Демченко расследуется уголовное дело, по которому вся сборная была допрошена в качестве свидетелей.





Спортивные интриги





Отметим, что четыре из шести девушек (кроме Айнур Керей и Арны Токтаган) по поводу конфликта с главным тренером обращались в редакцию медиа портала 365info.kz еще летом 2016 года. В тот момент службой экономических расследований департамента госдоходов Алматы рассматривалось их первое заявление в отношении Жанны Демченко. 7 июня дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях подозреваемой состава преступления. Помимо антикоррупционной службы, девушки пожаловались на ситуацию в мажилис парламента.





Однако теперь выясняется, что заявление от спортсменок было не одно. По словам одной из заявительниц, дело в отношении Жанны Демченко по факту финансовых нарушений все-таки расследуется. Жалоба спортсменок в Facebook нашла неравнодушную читательскую аудиторию.





Люди, далекие от спортивного закулисья, принялись страстно «песочить» главного тренера сборной, которая с 1998 года вырастила не одно поколение талантливых синхронисток

21-летняя капитан сборной Кристина Тыныбаева в эксклюзивном интервью порталу 365info.kz рассказала, что конфликт между ее коллегами по сборной и тренером сборной начался еще 2 года назад.













— Они писали во все инстанции, но им никто не помог, как они недавно сказали в одном репортаже. Думаю, это потому, что все расследования не дали результатов, тогда они решили вот так обратиться в СМИ. Все люди, которые не разбираются в спорте, начали их поддерживать. Конечно, они устроили такой скандал, чтобы о них все узнали, — говорит Кристина. — Айгерим Исаева и Айгерим Жексембинова вообще возвращались в спорт перед Чемпионатом мира 2013 года, но затем все равно ушли.





Кристина Тыныбаева и Дмитрий Баландин





Уйти, чтобы вернуться





— Почему бросили?





— Насколько мне известно, не захотели больше тренироваться, хотели отдохнуть. Перед чемпионатами мира мы всегда проходим через тяжелые тренировки. Конечно, после соревнований нам дают месяц отдыха, в 2013 году нас почти сразу позвали на чемпионат мира по артистизму World Trophy. Туда как правило отбираются 12 сильнейших команд. И так как мы просто бы не успели собрать новый состав, девочки остались тренироваться. А в конце 2013-го ушли из спорта — занялись тренерской работой. Насколько я знаю,





у них не складывались отношения с владельцами бассейнов, а постоянное место работы было им необходимо. Все-таки в команде было проще

Вдруг мы узнаем, что девочки опять хотят вернуться, но свободных ставок уже не было. Вроде была достигнута договоренность с тренером, что вместо двух тренировок они будут посещать только одну, а в оставшееся время зарабатывать себе на жизнь. Знаю, что Жанна Геннадьевна обещала сделать все от нее зависящее, чтобы обеспечить девочек зарплатой, но у нее ничего не получилось. Тем временем мы готовились к очередному Чемпионату мира по водным видам спорта, но выступили плохо из-за отсутствия команды как таковой. Мы даже не общались толком друг с другом на соревнованиях.





После возвращения домой с плохими результатами девочки снова подняли вопрос зарплаты. Отрицательный ответ был закономерен

Кроме того, по штату в нашей сборной может быть только 6 ставок. Все были заняты. Но обе Айгерим предложили поделить 6 ставок на 8 человек. Я отказалась, ведь это нечестно. Они не тренировались как я, по 2 раза в день. Тогда девочки предложили объявить тренеру бойкот до решения этого вопроса и прекратить тренировки. Мы подумали, что это рациональный выход из положения и поддержали коллег. А когда мне показали какое-то заявление на Жанну Геннадьевну, под которым я должна была расписаться, я решительно отказалась. Стало понятно, что нас попросту решили вовлечь в скандал ради получения зарплаты. Я и еще одна девочка тут же собрались и пошли тренироваться. На этом наше общение резко прекратилось. Потом пришли тренироваться Амина Ермаханова и Айсулу Наурызбаева. И хотя главный тренер уже знала, что они пишут на нее письмо, приняла их обратно.





А мы удивлялись — как можно так? Даже в глаза после этого смотреть как можно?





Группа недовольных растет





— Это все когда было?





— В конце 2015 года. Мы так и не знаем, отправили они то письмо или нет. Подумали, раз девочки вернулись тренироваться, значит у них ничего не получилось. У Айсулу и Амины была зарплата, их еще не сняли со ставки, когда они вернулись в спорт. В марте 2016 года был чемпионат Казахстана. Амина и Айсулу выступили на нем последний раз. Вообще, они странно себя вели во время тренировок — могли появиться раз в неделю, исчезнуть без предупреждения и объяснения причин.





— При этом продолжая оставаться на зарплате?





— Да. Жанна Геннадьевна не могла их сразу уволить. Вскоре они прислали еще одно письмо, об этом уже узнала не только Жанна Геннадьевна, но и мы все. Тогда девочки вообще перестали ходить на тренировки. На этом их карьера в сборной закончилась. После этого все лето мы не могли никуда выехать, потому что было открыто дело, шло следствие и так далее. Мы собирали новую команду и с сентября начали тренироваться.





На Чемпионате Азии в Токио наша команда взяла 5 бронзовых медалей, а до этого еще Катерина и Александра Немич на Олимпийских играх в Рио заняли 15-е место. Для Казахстана это был хороший результат. Через 2 дня после Токио мы улетели на другие соревнования мирового уровня, где взяли еще одну бронзу.





— Первоначально, когда эта группа приходила к нам в редакцию, их было четверо. А потом к ним присоединились Айнур Керей и Арна Токтаган. Как я поняла, они еще раньше ушли из спорта?





— Арна бросила тренировки еще в 2010 году, если не ошибаюсь. А Айнур Керей в 2010-м году ездила на чемпионат мира, потом родила ребенка и вернулась. В 2013 году снова съездила с нами на ЧМ, будучи снова в положении, потом уже закончила спортивную карьеру. Ей уже тогда было 30 лет.





— А что касается тренера Жанны Демченко, часто ли она отсутствует? Есть ли предположения, что ее продолжают вызывать в правоохранительные органы?





— В начале 2017 года нас всех вызывали в антикоррупционную службу. Спрашивали строго по датам — когда ездили, куда, когда оформлялись визы. Если честно, мы настолько часто ездим на разные соревнования, что иной раз даты сложно вспомнить и не перепутать. Точные ответы может дать только документация.





Либо 10 часов в сутки, либо никак









Евгения Ермакова





У самой титулованной пловчихи Казахстана Евгении Ермаковой синхронным плаванием профессионально занимается дочь. Ее тренирует Жанна Демченко. Ермакова закончила спортивную карьеру в начале 2000-х, значительно раньше, чем в сборную пришли авторы жалобы против Демченко.





— Я столкнулась с ними не как спортсменка, а как спортивный менеджер своей дочери. Хорошо помню время подготовки к Чемпионату мира в Казани в 2015 году. Как раз к этому чемпионату Айсулу и Амину вернули в команду. По их же просьбе. Я, например, свое субъективное мнение высказала, что не нужно было их возвращать. Потому что всегда найдутся молодые девчонки, готовые тренироваться с полной отдачей. Что произошло в итоге? Они вернулись, пропускали вечерние тренировки, отпрашивались по разным причинам. Но для синхронного плавания это абсолютно недопустимо, так тренироваться нельзя.





В этом виде спорта нужно либо тренироваться по 10 часов в сутки, либо результата не будет. Моя дочь живет по такому графику уже 5 лет

Соответственно, когда прошел год подготовки и мы все выехали в Казань, команда технически выступила ужасно — были завалены все поддержки. Несмотря на это, ведущие тренеры из разных стран, сидевшие на трибунах, отметили, что постановка выступления была как всегда шикарной. Дочь сказала, что девочки плачут в раздевалке. Я ответила, что плакать нужно не сейчас, а в течение года и желательно от усталости. Мне было обидно, что плохой результат команды повлиял на оценку нашего дуэта Кати и Саши Немич, который выступил позже и сделал это замечательно. Но у судейства к тому времени о подготовке сборной уже сложилось негативное мнение, и его сложно изменить.





Тренер мирового уровня — не самоубийца









Жанна Демченко





— Основное обвинение у бывших спортсменок сборной — притязания по национальному признаку.





— Мне вообще дико слушать все эти вещи. Потому что самое главное для тренера мирового уровня — результат его спортсменов на спортивной арене. Какие-то другие определения для тренера не важны. Это же тренерское самоубийство — убирать из команды лучших. Поэтому





для людей, знающих спорт изнутри, никакие национальные признаки — не аргумент

Либо ты приводишь спортсмена к успеху и показываешь свой уровень, либо демонстрируешь его отсутствие.





— Какова продолжительность профессиональной карьеры в синхронном плавании?





— До 30 возможно при наличии хорошей физической базы. Век любого спортсмена, и синхронное плавание не исключение, зависит от базы, которую он получил в детстве в виде грамотно спланированных нагрузок. Я видела на чемпионатах мира спортсменок и своего возраста, которые продолжали выступать и выходить в финал либо были близки к этому. В синхронном плавании в большей степени приходит моральная усталость.





Потому что 10 часов тренировочного времени в сутки спортсмен обязан инвестировать в свой успех. Но даже в этом случае ему никто не даст гарантии, что через 15 лет при таком графике жизни он получит медаль

Однако если не инвестировать столько времени, то уж точно ничего не получишь. Мое спортивное мнение таково: в синхронном плавании результат должен быть показан лет до 15. Нет результата — далее нужно думать, чтобы получать образование и готовить себе базу для жизни вне спорта. Я не буду говорить, что эти девушки не имеют никаких результатов, но любой уважающий себя спортсмен никогда не станет в разговоре перечислять свои титулы. Достаточно назвать фамилию.



