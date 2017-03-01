Казахстан начнет электронную торговлю нефтепродуктами с сжиженного газа
1 марта 2017, 11:20
Для этого будут внесены изменения в законодательство страны.
Министерство энергетики Казахстана намерено начать выстраивать систему торговли нефтепродуктами через электронные торговые площадки с рынка сжиженного газа, сообщил в среду на коллегии этого ведомства его глава Канат Бозумбаев.
"Мы предполагаем реализацию нефтепродуктов всех видов в ближайшие годы через электронные торговые площадки. Начинать хотим с реализации сжиженного газа", — сказал Бозумбаев.
Выбор рынка сжиженного газа в качестве "пилота" он объяснил тем, что "это — одно из направлений, где разница между экспортными ценами, такими как Средняя Азия и Россия, и ценами внутреннего рынка отличается в 5-7 раз на тонну".
"Поэтому понятно, что время от времени возникают вопросы на внутреннем руке, лихорадит его, увеличивается теневой экспорт", — заметил министр.
По его словам, в существующий механизм распределения сжиженного газа вовлечены чиновники министерства энергетики, областных акиматов плюс руководители газоперерабатывающих заводов.
"Система не совсем прозрачна, но она такая, какая есть", — констатировал Бозумбаев.
По его словам, ведомство планирует до конца года внести изменения в законодательство с тем, чтобы поэтапно, начиная со следующего года, каждые шесть месяцев наращивать объём газа, реализованного через эти площадки.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Илья Питалев
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