Казахстан начнет электронную торговлю нефтепродуктами с сжиженного газа

Министерство энергетики Казахстана намерено начать выстраивать систему торговли нефтепродуктами через электронные торговые площадки с рынка сжиженного газа, сообщил в среду на коллегии этого ведомства его глава Канат Бозумбаев.

"Мы предполагаем реализацию нефтепродуктов всех видов в ближайшие годы через электронные торговые площадки. Начинать хотим с реализации сжиженного газа", — сказал Бозумбаев.





Выбор рынка сжиженного газа в качестве "пилота" он объяснил тем, что "это — одно из направлений, где разница между экспортными ценами, такими как Средняя Азия и Россия, и ценами внутреннего рынка отличается в 5-7 раз на тонну".



