Скандальное небо. Что происходит в казахстанской авиации?

Кусочек казахстанского неба, который из космоса выглядит особенно прозрачным и таким большим и из которого человек сделал шаг в бесконечность вселенской пустоты еще в прошлом веке, с земли выглядит мрачным и пустым. За двадцать пять лет независимости Казахстану так и не удалось создать хотя бы мало-мальски удобный международный транспортный и пассажирский хаб, несмотря на развитую инфраструктуру, доставшуюся по наследству от СССР.





Когда-то активное авиасообщение, внутреннее и внешнее, то практически вовсе останавливалось, то оживало, но как-то невнятно. Авиация почему-то казалась государству стратегически важным участком, на который частный бизнес пускать нельзя, и оно его не пускало, пока не стало очевидно, что с растущими потребностями рынка справиться силами одной авиакомпании, даже самой большой и богатой, невозможно, а для развития конкурентного рынка нужно ослабить вожжи.





Вожжи ослабили, да не там, где надо. Небо отечества стало, конечно, доступнее, но намного скандальнее. Настолько, что нет и недели, чтобы казахстанские, а то и мировые СМИ не написали про очередной конфуз или происшествие. При этом в эпицентре оказывается все больше само государство — либо через уполномоченные органы, либо через авиакомпании, которые само и учредило.





Одним из главных раздражителей спокойствия остается компания Air Astana. Уж что только с ней не приключалось. Из последнего: выясняется, что заработанные деньги компания размещала в том числе и на депозиты в АО «Казинвестбанк». По данным источника, сумма могла достигать 17 миллионов долларов, а это почти 6 миллиардов тенге. Учитывая, что за шесть месяцев 2016 года в Air Astana зафиксировала чистый убыток в 6,6 миллиона долларов, возможные потери от банковских операций могут поставить компанию если и не на грань банкротства, то перед серьезным выбором, что делать дальше. Возможно, акционеры в лице правительства РК и английской компании дадут денег, но тогда должны последовать оргвыводы, ведь финансовые потери ничто в сравнении с репутационными, а положить депозит в ненадежный банк — это провал.

Так как информация имеет конфиденциальный характер, были направлены официальные и публичные запросы управляющим, владельцам в лице правительства и надзорные органы. Ответа пока нет, но это вопрос времени. Хотя все то же время показывает, что оно не властно над авиагигантом. Так до сих пор не разрешен вопрос с зарплатами пилотов. Казахстанские летчики говорят о тотальной несправедливости. Самые высококлассные из них получают, в лучшем случае, 1,5 миллиона тенге в месяц, тогда как иностранный командир воздушного судна более 3 миллионов тенге, а второй пилот более — почти два. Им оплачиваются суточные, компенсируются затраты на аренду и все это под предлогом, что они дисциплинированнее и профессиональнее отечественных специалистов, хотя подобное утверждение не выдерживает никакой критики. Вопрос стоит и по управлению национальной компанией. Из почти из трех десятков вице-президентов, 19 иностранцы, как и президент компании. Очевидно, что стоимость экспатов запредельная, но как в этом убедить казахстанские власти — не ясно. Они точно знают, насколько дешевле бы обходились Казахстану собственные специалисты, и насколько это было бы предпочтительнее для государственной безопасности.





Вот еще один объект, который управляется иностранцем. Аэропорт Астаны. Уж сколько было скандалов с этим объектом только за последние несколько месяцев, сложно посчитать. Так в ноябре у входа в Аэропорт Джульен Селларио, комиссар павильона Монако на «ЭКСПО» был, так скажем, «оштрафован» на 120 евро за курение в якобы неположенном месте. Проще говоря, полицейские вместо того, чтобы сделать замечание и препроводить гостя к отведенной площадке, сняли стружку. Ранее, в октябре, в свет попал отчет о результатах проверки Астанинского аэропорта со стороны управляющей компании — Airport Management Group. Нарушения правил закупок привели к возбуждению уголовного дела, которое так и не дало результатов, несмотря на прямые доказательства. При этом аэропорт столицы — убыточное предприятие, что не мешает выписывать солидные премии. А руководству дополнительно полагаются стимулирующие надбавки и доплаты за географическую отдаленность объекта, несмотря на то, что каждый из них имеет личного водителя и служебный транспорт и находится в 15 минутах езды от «Байтерека».





Из последнего — есть целое представление следователя Антикоррупционной службы Д. Зияшева, где он рассказывает целую историю о работе одного из руководителей Аэропорта Астаны Н.Н. Капустянской. Ее сын посредничал в переговорах с арендаторами площадей в аэропорту, помогал с информацией и обещал победу одной из компаний в тендере по установке оборудования мониторинга и слежения, причем предоставил постороннему лицу схему стратегического объекта, чтобы он мог посчитать и написать правильное предложение. Допуска к секретной информации, кстати, у компании не было. Сама мама, по мнению следователя, нанесла ущерб АО в размере 10,8 миллиона тенге, когда 17 ноября согласовала замену первого листа договора поставки. В этот день руководство определилось с предельной ценой топлива, и это позволило выигравшей тендер компании больше заработать.

Топливо — вообще головная боль столичного порта. С 22 февраля для казахстанских авиаперевозчиков с регулярными рейсами внутри Казахстана цена за тонну на внутренних рейсах поднялась до 241 071 тенге за тонну, а на международных — до 251 785 тенге. Та же цена для отечественных компаний распространяется на нерегулярные рейсы. Что касается международных компаний, то для них на регулярных линиях цена составила 880 долларов, ну а на нерегулярных — 980. Все это без учета НДС.





Таким образом, получается, что для иностранных чартерных авиакомпаний, выполняющих международные рейсы, цена на керосин снизилась на 135 долларов, если считать с НДС — с 1232 до 1097 долларов за тонну. Для казахстанских же авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы, цена на поднялась на 75 000 тенге — со 195 000 до 270 000 тысяч тенге за тонну с учётом НДС.





Наверное, сложно объяснить экспату, для которого Казахстан — точка временного пребывания, что в реализации горючего приоритет и поддержка локальных портов отдается внутренним игрокам, создающим внутристрановой трафик и это не итальянцы или турки, а компании с бирюзовым флагом на фюзеляже. При этом для всех остальных стоимость услуг навигации, взлет-посадка, стоянка и прочее могут быть какими угодно дорогими, исчисляться в долларах и особо не регулироваться. Ведь это вопрос конкурентного поля, на котором работают воздушные гавани. В том числе и за счет этого поддерживается заведомо низкая цена для местных авиакомпаний.





Еще один экспат и руководитель компании Qazaq Air Блэр Поллок. Судя по всему, он придерживается той же позиции, что и его коллега из AirAstana, что нет лучше сотрудников, чем иностранцы, поэтому они и составляют чуть ли не весь штат пилотов и управленцев. При этом совсем недавнее происшествие помогло поставить под сомнение это утверждение, и теперь любые замечания о высоких навыках и моральных качествах иностранцев ничего более, чем улыбку, не вызывают. «Дежурный врач обнаружил у КВС Мунор повышенное давление (173/110), быстрый пульс (109), запах алкоголя изо рта, и алкотестер показал положительный результат (0,18 промилле). В наркологический диспансере Атырау, где в результате экспертизы были подтверждены вышеуказанные факты». Пилот говорил, что за день до этого выпил три кружки пива, хотя, по данным отчета, не мог выполнить ряд тестов. Компания до последнего отрицала факт, списывая все на усталость пилотов, пока в СМИ не просочилась предполетная документация.





Точно так же ведет себя компания с информацией о повреждении одного из бортов. Известно, что Bombardier Q-400NG с регистрационным номером P4-QAZ получил повреждения и, судя по всему, в чрезвычайной ситуации. Хвостовая часть, где расположен отсек вспомогательной силовой установки, которая используется для запуска основных двигателей и кондиционирования самолёта на земле, изуродована, и самолет поставлен на стоянку для ремонта. При этом опрошенные специалисты говорят, что не верят в дефект. Видимо, инцидент хотели скрыть, но не получилось. Qazaq Air вынуждено ответила на вопросы СМИ. Так стало известно, что деформацию обнаружили 6 февраля, что он «стоит в ангаре, на нём проводятся работы». Комментарий этот давал директор департамента по связям с общественностью Qazaq Air Сергей Хецуриани. Как и в случае пьяным пилотом, он опроверг версию ЧП.





«Сейчас авиакомпания Qazaq Air проводит расследование. Существует несколько версий случившегося. Это не грубая посадка, это не произошло в результате взлёта или удара хвостом, или ещё что-то. Возможно это производственный брак, скажем, производственный дефект, если быть точнее. Либо это помпаж вспомогательной силовой установки». Так что если в сеть не просочатся реальные результаты расследования, то компания может списать все на производственный дефект.





Ну и главный скандал. Журналистам «Ратель» удалось раскопать историю с двумя самолетами, проданными через Казахстан в Сирию. Коротко это выглядело так: в Казахстане были незаконно зарегистрированы воздушные суда, которые Иран хотел передать в Сирию в обход международных санкций. Когда факты были обнародованы, в Астане проходили переговоры по межсирийскому урегулированию. Все это происходило при молчаливом согласии комитета гражданской авиации, как, впрочем, и все, что описано выше. Тот, кто должен наводить порядок в отрасли, отвечать за ее развитие, этим не занимается. По мнению авиаторов со стажем, КГА — главный тормоз в развитии отрасли. Многих из вышеперечисленных проблем не было бы, если бы комитет выполнял возложенные на него функции руководствуясь здравым смыслом и интересами страны, во всяком случае, руководитель ведомства говорил бы о том, что небо Казахстана нужно открывать для конкуренции, при этом создавая условия для развития собственных авиакомпаний. Только потому, что у нас есть КГА мы летаем в столицу за 25-30 тысяч тенге в одну сторону. Только благодаря их позиции у нас запрещены чартеры и на отдых стало летать в два раза дороже, чем десять лет назад. Ну и, конечно, при их молчаливом согласии страну и наше небо контролируют иностранные специалисты, а отечественный менеджемент и технический состав вынужден подстраиваться под их настроение. Возможно только новый министр Касымбек сможет разрубить это запутанный клубок. Потому как распутать его невозможно.



