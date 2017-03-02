В небе над Актау засняли НЛО
2 марта 2017, 09:02
Фотографии были сделаны 28 февраля в 8 вечера во втором микрорайоне в Актау.
В небе над Актау засняли НЛО.
Фотографии были сделаны 28 февраля в 8 вечера во втором микрорайоне в Актау. Их прислала в редакцию Lada.kz читательница.
"Напротив меня нету никакого стекла, что может что-либо отражать. Пыталась сфоткать луну и звезду. Интересно, что за объект находится между ними? На небе этого объекта во время съемки не было видно. На втором фото видно, что объект находится выше звезды", - написала она.
Пользователь Game Gama заснял происходившее в небе и выложил в YouTube.
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