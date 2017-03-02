Завод «Проммашкомплект» поднимает уровень жизни в Экибастузе

Сегодня на предприятии уже работает 570 человек, порядка 60% из них – молодые кадры, средний возраст сотрудников «ПМК» - 31 год.

Завод «Проммашкомплект» не только реализует программу импортозамещения в Казахстане, но и создает серьезную социальную поддержку Экибастузскому региону. За 5 лет существования производства в городе появилось несколько обсуживающих заводов и производств, что создает дополнительные рабочие места и налоговые отчисления в государственный бюджет. Помимо этого, завод поддерживает местный акимат при проведении городских мероприятий, а также проводит детские спортивные соревнования, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





ТОО «Проммашкомплект» - завод по производству стрелочных переводов, ремкомплектов, крестовины и железнодорожных колес для высокоскоростных подвижных составов и баиндинг для локомотивов. Проектная мощность производства – 1000 комплектов стрелочных переводов, 2000 ремонтных комплектов, 1000 штук крестовины, 75 000 колес. Но планируется увеличение мощностей.









«Сейчас мы занимаемся расширением наших производственных мощностей до 200 тыс. колес в год, - сказал в ходе пресс-конференции председатель совета директоров ТОО «Проммашкомплект» Даулет Сыздыков. - Для этого, мы получили средства в рамках программы ГПИИР-2 из средств БРК в размере 36 млрд. тг. Новые мощности мы планируем запустить в начале 2018 года. При этом, модернизация колесного производства предусматривает дополнительное создание порядка 400 рабочих мест».









К слову, сегодня на предприятии уже работает 570 человек, порядка 60% из них – молодые кадры, средний возраст сотрудников «ПМК» - 31 год.









«Мы привлекаем молодежь, делать ставку на более опытных людей рабочих профессий, таких как фрезеровщик, у нас не получилось, - объяснил генеральный директор ТОО «Railways systems KZ» Артур Хачатурян. - Нам пришлось привлечь именно молодежь, это в первую очередь, экибастузские молодые ребята, которые отучились в наших колледжах. Также у нас заключен договор с факультетом машиностроения ПГУ, заключен контракт с КарГУ, и из Усть-Каменногорского университета мы берем конструкторов и металловедов. Там очень хорошо развита структура обучения, мощно развиты факультеты, и у них есть даже свои научно-исследовательские работы. Потому-что машиностроение и обработка металла, это наука» - похвалил работу университета Хачатурян.









Помимо этого, на заводе есть учебный комбинат где сотрудники «ПКМ» обучаются и повышают квалификацию без отрыва от производства.





«Нами реконструированно 2 многоквартирных жилых дома в каждом по 60 квартир. По необходимости мы предоставляем служебное жилье вои сотрудникам. А если на заводе работает супруг, стараемся устроить и его супругу к нам, чтобы люди работали вместе, семьями», - продолжил рассказывать о социальных программа компании Даулет Сыздыков.









Стоит отметить, что средняя заработная плата сотрудников завода – 173 00 тг., плюс ежемесячные премии и денежные вознаграждения к профессиональным праздникам. Помимо этого, завод выдает специальные пособия по рождению ребенка.





К слову, большую роль завода в развитии города и области признает и аким Экибастуза. По его словам, это предприятие одно из самых значимых в регионе.





«Машиностроительный комплекс на сегодняшний день является ведущим среди межотраслевых комплексов и играет важную роль в повышении производительности труда, ускорении экономического и социального развития, как Экибастузского региона, так и страны в целом, - сказал в ходе своего выступления перед сотрудниками «ПМК» глава города Кайрат Нукенов. - Доля производства машиностроения в павлодарской области составляет 23%, и немаловажную роль в основном производстве региона играет предприятие ТОО «ПМК»».









Из общего количества товара приобретаемой казахстанской железной дорогой, порядка 45% приобретается на заводе «ПМК», согласно договору с «КТЖ» (это около 32 тыс. колес в год). Всего на рынок Казахстана в 2017 году завод поставит порядка 46 тыс. колес (компаниям «КТЖ», АО «КазТемирТранс», ТОО «Камкор Вагон», «Камкор Локомотив», Казахстанская вагоностроительная компания, ТОО «Богатырь Комир»).

Остальное пойдет на экспорт в Азербайджан, Молдову, Грузию и Туркмению. В будущем «ПМК» планируют открыть для себя рынки Ирана, Кореи и Индии.





«План на 2017 год: произвести порядка 50 тыс. колес, стрелочных переводов – 650, крестовин – 2200, ремкомплектов – 2500. Мы наблюдаем хороших рост объемов производства, это порядка 5-7% ежегодно в среднем.» - рассказал о прогнозах Артур Хачатурян.









Отдельно в ходе пресс-конференции спикеры отметили свое уникальное оборудованию из Германии, Чехии, Австрии, Италии, Украины и России, которое позволяет изготавливать любые колеса от 700 мм диаметра до 1200 мм.





«Эти станки уникальны, потому-что они реально выдают качественную продукцию, брака у нас по обработке в прошлом году, при плановом заложенном проценте в 1%, по факту было всего 0,001%. Это о чем-то говорит», - рассказал Артур Хачатурян.









На этом заводе могут изготавливать колеса для вагонов поездов «Тулпар-Тальго». Однако, руководство этой компании не торопится переходить на казахстанское содержание, вопрос сотрудничества повис в воздухе.

«Тулпар-Тальго», это серьезная компания, они сами поставляют колеса, у них свои какие-то договоренности с «КТЖ», как они работаю т- я не знаю. Но мы их приглашали, я лично встречался с генеральным директором компании, но пока переговоры шаткие очень. У них Казахстан – рынок сбыта, свои вагоны, зачем чужое им, если у них есть свое» - попытался ответить на недоумение журналистов генеральный директор ТОО «Railways systems KZ».









Тем не менее, у завода много своих достижений. Так, за 5 лет работы вокруг завода образовались новые компании. Например, завод по производству железобетонного бруса, завод по производству скрепления верхнего строения пути, завод по производству железнодорожных осей и колесных пар, пошивочные цеха и т.д. А еще за это время, руководство ТОО «ПМК» смогли снизить количество потребляемой иностранной продукции с 70% до 30%.





Татьяна Ковалева, Экибастуз











