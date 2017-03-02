Кокорина на Bentley задержали за езду по встречке в центре Москвы

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.





Инцидент произошел 25 февраля на Страстном бульваре. По предварительным данным, спортсмен за рулем белого Bentley двигался по встречной полосе с превышением скорости. Материалы по данному делу переданы в суд. Кокорину грозит лишение прав.





«Зенит» не смог пройти бельгийский «Андерлехт» в двухматчевом противостоянии в рамках 1/16 финала Лиги Европы. На выезде сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2, а дома одолели соперника со счетом 3:1. Кокорин в обоих матчах выходил в стартовом составе, не отметившись результативными действиями.





В нынешнем сезоне на счету 25-летнего футболиста восемь забитых мячей и три голевые передачи в 28 мачтах во всех турнирах.





Фото: Андрей Пронин / РИА Новости



