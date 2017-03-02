Китайские спортсмены рассчитывают на помощь российских экспертов в подготовке к ОИ-2022

По словам главы ОКР, который возглавляет координационную комиссию МОК по подготовке к Играм-2022, к подготовительной работе привлечены лучшие эксперты из всех международных федераций

Правительство КНР рассчитывает, что Россия окажет помощь в подготовке китайских спортсменов к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года. Об этом Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, возглавляющий координационную комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к Играм-2022.





"К подготовительной работе привлечены лучшие эксперты из всех международных федераций - это соревнования по горным лыжам, биатлону, конькам. Практически во всех видах спорта участвуют лучшие эксперты мира, в том числе и российские", - сказал он.





"Китайцы очень надеются, что Россия окажет большое содействие как в подготовке самих Игр, так и подготовке китайских спортсменов по таким видам спорта, которые не очень пока развиты в КНР. Так, многие отмечают сотрудничество в области хоккея, и сейчас очень важно, что китайская команда играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Китай надеется, что мы им окажем содействие в лыжных видах спорта и во всем, что связано с соревнованиями на снегу", - пояснил Жуков.





Сама главная задача, продолжил он, которую китайцы ставят перед этими Играми - привлечь к занятию спортом более 300 млн человек , проживающих в северо-восточных провинциях страны. "Мы договорились с нашими коллегами из Олимпийского комитета Китая, что будем помогать и обмениваться опытом в подготовке наших спортсменов по зимним видам спорта", - резюмировал собеседник.





Пекин станет первым в истории олимпийского движения городом, который примет зимние и летние Игры. В 2008 году здесь прошла летняя Олимпиада. Соревнования в Пекине планируется проводить в трех местах: центральном Пекине (церемония открытия, фигурное катание, шорт-трек, хоккей, керлинг, конькобежный спорт), северо-западном пекинском уезде Яньцин (горнолыжный спорт, бобслей, санный спорт, скелетон) и в городе Чжанцзякоу (лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, фристайл, сноуборд).



