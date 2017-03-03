Новые «Утиные истории»: презентован первый трейлер
3 марта 2017, 09:03
Скруджа МакДака озвучивает Дэвид «Доктор Кто» Теннант.
Канал Disney XD презентовал первый трейлер перезапуска культовой анимационной серии «Утиные истории», пишет Thr.ru.
Напомним, это история приключений утки-миллиардера Скруджа МакДака, его племянников и их друзей в свое время получила премию Emmy.
Скруджа МакДака в новой версии озвучивает Дэвид Теннант, прославившийся как один из Докторов Кто, а также недавней злодейской ролью в сериале «Джессика Джонс». Племянников Скруджа озвучат комики Дэнни Пуди (сериал «Однокурсники»), Бен Шварц (шоу «Субботним вечером в прямом эфире») и Бобби Мойнахан («Парки и зоны отдыха»). Еще один ветеран шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Бек Беннет станет Зигзагом МакКряком. Кейт Микуччи («Теория большого взрыва») озвучит Поночку. Звезда последних сезонов «Касла» Токс Олагундойе станет миссис Клювдией.
В представленном ролике видно, что перезапуск коснулся как минимум стиля анимации: авторы уверяют, что решили придерживаться традиционного стиля, присущего короткометражкам про Микки Мауса. Претерпят ли изменения сами персонажи и их истории – пока что тайна.
Фото: Кадр из фильма «Утиные истории»
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