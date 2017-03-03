Станцевавшие зажигательный танец мама и дочь из Костаная, могут попасть на «Пусть говорят»
3 марта 2017, 12:01
Девушка выложила веселый видеоролик с танцем мамы и дочки прошлым летом.
Джамиля и Асем Кульмухамбетовы после совместного видеоролика с хэштегом #мамазажигай стали звездами Инстаграма. После успешного творческого дуэта маму с дочкой ищут редакторы программы с Андреем Малаховым "Пусть говорят" для участия в проекте "Аффтар жжот", сообщает «КН».
Асем выложила веселый видеоролик с танцем мамы и дочки прошлым летом. Он моментально взорвал социальную сеть. На сегодняшний день ролик набрал более 236 тысяч просмотров и собрал 1,5 тысячи комментариев.
Сама девушка не помнит, под какой именно трек был танец. Так как не придавали танцу никакого значения. Все получилось спонтанно.
Кто-то из друзей Асем скинул это видео на паблик. Так оно разошлось в Сети. Обрушился шквал комментаририев, как положительных, так и не очень. Девушку огорчилась, и сказала себе, что больше никогда не будет снимать такие ролики.
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