Станцевавшие зажигательный танец мама и дочь из Костаная, могут попасть на «Пусть говорят»









Асем выложила веселый видеоролик с танцем мамы и дочки прошлым летом. Он моментально взорвал социальную сеть. На сегодняшний день ролик набрал более 236 тысяч просмотров и собрал 1,5 тысячи комментариев.





Сама девушка не помнит, под какой именно трек был танец. Так как не придавали танцу никакого значения. Все получилось спонтанно.





Кто-то из друзей Асем скинул это видео на паблик. Так оно разошлось в Сети. Обрушился шквал комментаририев, как положительных, так и не очень. Девушку огорчилась, и сказала себе, что больше никогда не будет снимать такие ролики.