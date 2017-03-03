Как и когда родителям получить направление в детский сад в Астане

С 10 апреля 2017 года в столице начнётся электронная выдача направлений в государственные детские сады посредством Подсистемы.

В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года было поручено развивать цифровые сервисы, в том числе в образовании и здравоохранении, разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан». Глава государства обратил внимание на повсеместное внедрение элементов Четвёртой промышленной революции: автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, обмен «большими данными» и другие.

С 5 января 2017 года в Астане действовала в пилотном режиме система автоматической выдачи направлений, велась выдача электронных направлений в частные детские сады, в которых размещён государственный образовательный заказ.





С 10 апреля 2017 года в столице начнётся электронная выдача направлений в государственные детские сады посредством Подсистемы www.e.astana.kz .





Как сообщили в столичном управлении образования для этого до 1 апреля 2017 года получателям услуг необходимо:





1) получить электронно-цифровую подпись(для этого необходимо обратиться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» ЦОН); 2) осуществить регистрацию в Подсистеме www.e.astana.kzс помощью электронно-цифровой подписи заявителя (вход в личный кабинет);





3) в личном кабинете заявителя указать или откорректировать имеющиеся контактные данные (электронная почта, номер мобильного телефона, фактический адрес проживания для определения ближайшего детского сада). Контактные данные необходимы для осуществления оповещения (сообщение, уведомление) о том, что Ваша очередь подошла.





Направления будут выдаваться согласно очередности в действующие детские сады на имеющиеся свободные места.





Информация по наличию свободных мест:

Для детей 2015 года рождения 1240 свободных мест;

2014 г.р. – 2233 свободных мест;

2013 г.р. – 1340 свободных мест;

2012 г.р. – 1111 свободных мест;

2011 г.р. – 386 свободных мест.

Всего для распределения по городу Астана: 6310 свободных мест.





















Подробную инструкцию Вы также можете просмотреть в Подсистеме e.astana.kz, пройдя по ссылке http://ises.astana.kz/DayCareQueueService/Instruction





После окончания распределения на официальном сайте акимата города Астаны www.e.astana.kz можно всегда в электронных услугах отследить продвижение в очереди.





Если номер вашей очереди не подошёл, по достижению ребёнком возраста трёх лет вы можете получить место в частный детский сад с государственным заказом; с четырёх лет – в мини-центр (адреса, телефоны и порядок получения в инфографиках).

























С 27 марта по 7 апреля 2017 года будут распределяться места в детские сады для льготных категорий граждан в 61 школе по ул. Карталинская. В соответствии с Приказом МОН РК №58 от 25 02 2016 г., к ним относятся: дети, законные представители которых являются инвалидами; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; дети из многодетных семей; дети военнослужащих; дети сотрудников специальных государственных органов, в том числе тех, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения службы.













Родителям необходимо до 27 марта сдать подтверждающие документы по льготным категориям. Документы сдаются в Управление образования города Астаны по улице Бейбітшілік 11, в кабинет №718, с 9.00 до 16.00, обед 13.00 – 14.30, в рабочие дни.





Если Ваша очередь подошла (читайте информацию выше по наличию свободных мест), на указанную Вами электронную почту и номер телефона придет уведомление об этом.





В случае, если Ваша очередь подошла, но Вы не получили уведомление на электронную почту, то Вам необходимо:

1.) зайти в Подсистему e.astana.kz c помощью ЭЦП;

2.) перейти в Журнал заявлений;

3.) и если действительно очередь подошла, при нажатии на кнопку «Выбор детского сада» в списке отобразится кнопка «Выбор государственного детского сада»

4.) нажать на кнопку «Выбрать государственный детский сад» и выбрать из списка дошкольную организацию





При возникновении вопросов просим обращаться в Службу Поддержки по номеру 8(7172) 46 67 56, электронная почта: akimat.itfactory@gmail.com





И наконец, в Управлении здравоохранения также рассказали как подготовиться к школе и куда обратиться, если вы не посещаете садик. Советы в инфографике:

















Фото: NewsTaraz



